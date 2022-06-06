年輕人爆長新冠！13歲少年3度染疫天天爆睡輟學　她喪失嗅覺1年半

▲圖為紐約布魯克林的新冠行動篩檢站。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約時報報導，長新冠可能影響約五分之一的成年人，症狀包括疲勞、頭痛、腦霧、心悸、腸胃問題，儘管這在孩童身上較少出現，但也有發生可能。紐約一名13歲少年2020年第一次確診就在床上躺了49天，2022年1月、4月重複感染，每天要睡10至12小時，注意力難以集中、經常生病，如今已經輟學，無法過上以前身體健康、擅長運動交際的生活。

年輕人也可能有長新冠

美國兒科學會數據顯示，全美21歲以下族群確診數量已上升至1300多萬。依據美國疾病管制與預防中心（CDC）研究推測，截至2月，美國18歲以下族群約有75%血液中有新冠抗體，這也意味著已經染疫。

其實年輕人也會受到長新冠（long Covid）影響，雖然不常見，且風險比成年人更小、恢復時間較快，但美國仍有許多家長表示，自己的孩子至今仍無法回歸正常生活。

少年3度染疫天天爆睡12小時輟學 她輕症卻嗅覺喪失1年半

紐約家長紐蔓（Allison Newman）透露，現年13歲兒子萊恩（Ryan）第一次確診是在2020年4月，在床上躺了49天，儘管接下來恢復一定程度日常生活，但到了2022年1月再次確診，接著於同年4月染疫，「他幾個月前輟學了，以前他是身體健康、善於交際、擅長運動的好學生，現在每天要睡10至12小時，注意力難以集中，經常生病，甚至放棄喜愛的足球，我們很多朋友都已回歸2019年那樣的生活，但這對我們來說是件不可能的事」。

▲美國兒科學會數據顯示，全美21歲以下族群確診數量已上升至1300多萬。（示意圖／路透，下同）

18歲女子畢比（Katherine Beebe）說，她是在17歲生日之後染疫，當時失去味覺，出現頭痛、輕微咳嗽，並未出現任何嚴重症狀，「但真正出問題的是鼻子，到現在1年半，嗅覺異常仍舊存在，像是爆米花、牛奶巧克力這些食物都讓我覺得反感……試著去聞香水，但聞起來都一樣，我很擔心如果嗅味覺改變這麼長一段時間，會永遠都這樣嗎？」

北卡羅萊納州家長科彼特（Joy Corbitt）表示，15歲女兒在1月份篩檢呈現陽性，她已經接種疫苗和加強劑，不過到現在還是會噁心、腹瀉、關節肌肉疼痛、呼吸急促、頭痛、焦慮、掉頭髮等，熱愛藝術、唱歌、表演、演奏樂器的她要努力熬過去，物理療法似乎有幫助，上周有服用新的藥物，希望能回歸正常生活。

伊利諾伊州的家長指出，15歲女兒2020年9月確診，「諷刺的是，她是在體育館感染新冠，她是名優秀體操運動員，我擔心若不把她送回去，將會失去參賽機會……我錯了，自從她確診後天天24小時都在頭痛，還在診所接受為期一周的藥物靜脈注射……我不知道她的未來會變成什麼樣子」。

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