　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

年輕人爆長新冠！13歲少年3度染疫天天爆睡輟學　她喪失嗅覺1年半

▲▼ 美國紐約布魯克林的新冠行動篩檢站。。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為紐約布魯克林的新冠行動篩檢站。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約時報報導，長新冠可能影響約五分之一的成年人，症狀包括疲勞、頭痛、腦霧、心悸、腸胃問題，儘管這在孩童身上較少出現，但也有發生可能。紐約一名13歲少年2020年第一次確診就在床上躺了49天，2022年1月、4月重複感染，每天要睡10至12小時，注意力難以集中、經常生病，如今已經輟學，無法過上以前身體健康、擅長運動交際的生活。

年輕人也可能有長新冠

美國兒科學會數據顯示，全美21歲以下族群確診數量已上升至1300多萬。依據美國疾病管制與預防中心（CDC）研究推測，截至2月，美國18歲以下族群約有75%血液中有新冠抗體，這也意味著已經染疫。

其實年輕人也會受到長新冠（long Covid）影響，雖然不常見，且風險比成年人更小、恢復時間較快，但美國仍有許多家長表示，自己的孩子至今仍無法回歸正常生活。

少年3度染疫天天爆睡12小時輟學　她輕症卻嗅覺喪失1年半

紐約家長紐蔓（Allison Newman）透露，現年13歲兒子萊恩（Ryan）第一次確診是在2020年4月，在床上躺了49天，儘管接下來恢復一定程度日常生活，但到了2022年1月再次確診，接著於同年4月染疫，「他幾個月前輟學了，以前他是身體健康、善於交際、擅長運動的好學生，現在每天要睡10至12小時，注意力難以集中，經常生病，甚至放棄喜愛的足球，我們很多朋友都已回歸2019年那樣的生活，但這對我們來說是件不可能的事」。

▲▼美國,新冠肺炎,新冠疫苗,青少年。（圖／路透）

▲美國兒科學會數據顯示，全美21歲以下族群確診數量已上升至1300多萬。（示意圖／路透，下同）

18歲女子畢比（Katherine Beebe）說，她是在17歲生日之後染疫，當時失去味覺，出現頭痛、輕微咳嗽，並未出現任何嚴重症狀，「但真正出問題的是鼻子，到現在1年半，嗅覺異常仍舊存在，像是爆米花、牛奶巧克力這些食物都讓我覺得反感……試著去聞香水，但聞起來都一樣，我很擔心如果嗅味覺改變這麼長一段時間，會永遠都這樣嗎？」

▲▼美國肯塔基州一名7歲男童接受新冠篩檢。（圖／路透社）

北卡羅萊納州家長科彼特（Joy Corbitt）表示，15歲女兒在1月份篩檢呈現陽性，她已經接種疫苗和加強劑，不過到現在還是會噁心、腹瀉、關節肌肉疼痛、呼吸急促、頭痛、焦慮、掉頭髮等，熱愛藝術、唱歌、表演、演奏樂器的她要努力熬過去，物理療法似乎有幫助，上周有服用新的藥物，希望能回歸正常生活。

伊利諾伊州的家長指出，15歲女兒2020年9月確診，「諷刺的是，她是在體育館感染新冠，她是名優秀體操運動員，我擔心若不把她送回去，將會失去參賽機會……我錯了，自從她確診後天天24小時都在頭痛，還在診所接受為期一周的藥物靜脈注射……我不知道她的未來會變成什麼樣子」。

►染疫兒童MIS-C「5到11歲占最多」　美國研究：打完2劑仍有風險
►新冠高危險群一次看！美國CDC曝「這些人」最容易引發重症
►6歲長胸部！全球女孩「青春期提前」專家困惑　疫情期間案例暴增

►Hello Kitty「煙燻奶茶色」五層櫃也太美！

ET快訊
青少年首例！編劇15歲姪子染疫亡　指揮中心曝死因
快訊／今151死、中重症243人！8個月女嬰併敗血症死亡
快訊／本土52992「新北全台最多7703」！　各縣市分佈曝
快訊／今增151人死亡！　本土5萬2992例
LIVE／台灣「首例兒童MIS-C」　陳時中最新說明　
快訊／高雄男陳屍偏僻小路　車內發現不明球狀玻璃瓶
只讀1年！客運大叔每天跑10hrs「首戰國考就上榜」　必勝秘
特斯拉開槍男「動保10年」是這台　頂級版要價243萬！
內科男愛上援交妹！噴205萬贖身　她拿錢跑毒趴GG了
納豆術後認「只剩片段記憶」很痛苦！　依依眼眶紅了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男遭警3度電擊倒地　下秒「翻橋逃命」墜河慘死！恐怖過程曝光

年輕人爆長新冠！13歲少年3度染疫天天爆睡輟學　她喪失嗅覺1年半

美國一年逾5萬兒童誤食過量「這類保健品」　中毒案例飆升近4成

狠母虐殺5歲兒　在和室挖洞「埋屍」！警還挖出另一具白骨

費城鬧區槍擊3死11傷　監視器畫面曝！民眾逛街一半驚恐奔逃

美韓試射8枚飛彈回敬北韓！　尹錫悅表態：將提升軍力遏阻核武威脅

基輔向世界求援！　廣場牆上出現「中華民國國旗」

婚後生不出兒子！　人妻遭丈夫「木棍插下體」婆家暴打畫面曝光

染疫兒童MIS-C「5到11歲占最多」　美國研究：打完2劑仍有風險

和2男生說話！17歲正妹被男友狂砍10多刀慘死　爸在空屋找到遺體

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

特斯拉男喊爸過世想先充電　遭拒竟追車理論「掏槍掃射」

胡瓜「比倒V」遭籃籃罵！臉超無辜　她嚇爆：主持棒暫時還在XD

海豹吃飽後狂打瞌睡！　瞇眼＋吐舌露超萌鬼臉

葛斯齊再爆林依晨「破壞行規」　氣了13年：不要得罪狗仔

Angelababy逼問「我跟楊冪誰好看？」　男星「高EQ幽默神解」被讚爆

男遭警3度電擊倒地　下秒「翻橋逃命」墜河慘死！恐怖過程曝光

年輕人爆長新冠！13歲少年3度染疫天天爆睡輟學　她喪失嗅覺1年半

美國一年逾5萬兒童誤食過量「這類保健品」　中毒案例飆升近4成

狠母虐殺5歲兒　在和室挖洞「埋屍」！警還挖出另一具白骨

費城鬧區槍擊3死11傷　監視器畫面曝！民眾逛街一半驚恐奔逃

美韓試射8枚飛彈回敬北韓！　尹錫悅表態：將提升軍力遏阻核武威脅

基輔向世界求援！　廣場牆上出現「中華民國國旗」

婚後生不出兒子！　人妻遭丈夫「木棍插下體」婆家暴打畫面曝光

染疫兒童MIS-C「5到11歲占最多」　美國研究：打完2劑仍有風險

和2男生說話！17歲正妹被男友狂砍10多刀慘死　爸在空屋找到遺體

2隻火爆貓「路中央互嗆」嚴重妨礙交通　炸毛場面引眾人看戲

染疫率破10%「整體疫情往下」　陳時中：但南部還在升溫要續開病床

英女王「胸針控」傳遞重要意義　閱兵必戴御林軍徽鑽石款

「黃衫軍」大舉攻占明星賽票選榜單　王威晨破20萬票高居人氣王

妖鎳事件風波未平　港交所：LME遭索賠4.56億美元

中菲行5月營收年增36％　股東會8日登場、擬配息10.2元

玉山盃／前兄弟李志傑懂教滑球　驚訝兒子李軍增速8公里

青少年死亡首例！編劇15歲姪子染疫9天在校昏倒　指揮中心公布死因

今增151死、中重症243人！8個月女嬰染疫併敗血症死亡

快訊／本土52992「新北全台最多7703」！　各縣市分佈曝

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

國際熱門新聞

12歲男童搶加油站　直接開槍警告女店員

猴痘暴增780例！擴散「27非流行國」WHO警告了

基因實驗出錯　改造出超凶殘倉鼠

他突狂打空氣僵直倒地　詭畫面吸1200萬觀看

「殭屍魚」全身僵硬脆化！　一倒水秒復活影片曝

快訊／美韓今晨試射8枚飛彈！

新冠高危險群一次看！

網美巨乳香汗每罐1.4萬　一週爽賺73萬

全球女孩「青春期提前」專家困惑

迪士尼求婚　浪漫瞬間「員工搶鑽戒」

逆子為遺產　開山刀肢解母

美兒童MIS-C「5到11歲占最多」打2劑仍危險

確診後10天快篩陽　可能仍具傳染力

住宿平台廣告現「黑鵰裸男」　網驚：啊夠大

更多熱門

相關新聞

確診亡者要24小時火化？北市：沒強制

確診亡者要24小時火化？北市：沒強制

指揮中心指揮官陳時中日前澄清，沒有規定確診死亡一定要在24小時內火化，引發外界熱議。台北市長柯文哲5日稱，自己也一直以為是在24小時內火化；但台北市殯葬處長陳冠伶說明，沒有強制24小時內火化，但因為碰到2個挑戰，包括規定不得申請寄存遺體等。

回應北韓核武威脅！尹錫悅：將提升南韓軍力

回應北韓核武威脅！尹錫悅：將提升南韓軍力

研究：孕婦用瑞德西韋　近5成代謝物可進胎兒體內

研究：孕婦用瑞德西韋　近5成代謝物可進胎兒體內

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

台爆首例MIS-C！10歲童休克送ICU

林依晨代言3年「慘被坑300萬」！罕見怒了給難看

特斯拉男友人爆料　情侶檔嗆「你爸關我屁事」

滴妹「離開台灣了」！網一片祝福

特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光

特斯拉男拿千元鈔搶充電遭拒　竟掏槍狂射

歐陽娜娜人氣暴跌　她3點深度解析

獨／特斯拉開槍男首發聲　還原開槍過程

特斯拉男「上個月爽帶2妹」交車！車籍內幕被酸爆

快篩陽隔離「從哪天開始算」？醫7字秒解答

有症狀卻快篩陰！醫示警「冒2不適別拖了」

快訊／特斯拉男到案　辯「槍已丟入海」

確診解隔上班！她的行為嚇到同事　醫：太讓人害怕

手搖飲熱量曝「最肥不是珍奶」！營養師：這配料是陷阱

更多

最夯影音

更多
台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣

台南Josh離婚「配偶欄空了」　曝Amber暴行：鬆了一口氣
退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

退休失智司機以為忘上班　急奔請假「台鐵暖心准了」

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

「帝爺公蛇」連續43年報到！　靈蛇挺腰參拜天受宮玄天上帝

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

女演員「伺候同住婆婆」還要顧小孩　罹恐慌障礙..失控哭吼：怎能全託付給我！

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

他通知媽「再遠距一周」　一轉身狂比讚：賺到了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面