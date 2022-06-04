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大陸 大陸焦點 特派現場

領先美？陸航母出現海戰無人機群　美媒：意義重大

▲▼ 美媒：領先美國一步！「中國航母上出現了無人機群」 。（圖／翻攝 軍事紀實）

▲ 大陸微博軍事帳號公布，「中國航母上出現了無人機群」 。（圖／翻攝 環球時報/軍事紀實）

記者任以芳／綜合報導

大陸微博日前公布一張照片，顯示中國航母山東艦甲板上有垂直起降力的無人機，但無法分辨型號。該照片也引起美國軍事網站《動力》(The Drive)高度關注，並且分析解放軍海軍可能開始佈局無人機作戰，並且強調「無論如何，中國航母搭載這些無人機群的照片意義重大。」

《動力》(The Drive)報導稱，最近大陸社交平台微博出現的照片顯示，中國航母山東艦甲板上至少有兩種具備垂直起降力的無人機。其中至少一張照片帶有CCTV-7的標誌，顯示無人機正在飛行。這在一定程度上證明了照片的真實性。

報導進一步指出，照片中山東艦飛行甲板上的無人機中，有3架看似有前置螺旋槳和扁平的T型或H型尾翼。另外4架似乎采用推進螺旋槳以及有倒 V 形連接的雙尾翼。「盡管分辨率不足讓外界無法確認其具體型號，但可以確定的是，中國海軍對於在海戰中運用無人機蜂群作戰的熱情高漲。」

至於這些照片是何時拍攝的？今年4月，山東艦前往大連造船廠開始首次計劃內的可用性提升維護。衛星照片顯示，直到5月26日，山東艦仍在大連造船廠，這時甲板上並沒有任何軍機。如果這些照片是之前拍攝的，那麽中國航母配備無人機群的時間可能比外界預料的要早得多。

報導強調，「無論如何，中國航母搭載這些無人機群的照片意義重大。」

▲▼ 美媒：領先美國一步！「中國航母上出現了無人機群」 。（圖／翻攝 軍事紀實）

▲ 陸官媒間接證實陸航母山東艦有無人機群（圖／翻攝 樞密院十號）

對於美媒的分析，大陸官媒《環球時報》旗下帳號樞密院十號指出，美國超級航母以艦載機種類配置齊全而著稱，從戰鬥機、電子攻擊機、預警機到直升機、運輸機，可謂一應俱全，近年還規劃配備MQ-25「黃貂魚」艦載無人加油機，能讓美國艦載機的打擊範圍大增。

該報導稱，讓美國沒想到的是，中國海軍雖然在航母運用方面才剛起步，卻搶先為國產航母山東艦配備了無人機群。相比單打獨鬥的MQ-25，中國航母上的無人機群顯然代表著更高層次的未來海戰方向。

儘管美媒這篇文章承認，單看這些無人機的性能指標並非高端無人機，具備垂直起飛功能機也可用於在航母編隊不同艦艇之間運送有限數量的貨物，包括關鍵備件或醫療用品等。美國海軍去年已經嘗試使用這類無人機執行相關任務。

報導稱，無論是蜂群無人機聯合作戰，還是利用小型垂直起降無人機運送貨物，美國在多年前就已經提出，但進展相對遲緩，以至於率先在中國航母上出現了。

如今中國軍迷常說的那句話，「美國負責幻想，中國負責實現」。另一方面也可以解讀，這些小型無人機也可能作為中國航母測試針對小型無人機防禦能力的「假想敵」，後者正成為各國海軍面臨的日益增長的威脅。

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