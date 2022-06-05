消防員洗澡聽見警鈴　「結實肌肉＋小短褲」冒雨追車

記者任以芳／綜合報導

大陸湖北省宜昌市伍家消防隊日前接到報警電話，鈴聲大響，人員立即出動救火，結果出現一幕有趣畫面。一名穿小短褲隊員赤腳追車，原來他當時正在洗澡，聽到鈴聲立刻抱著消防衣冒雨追出去，非常敬業。

▲ 大陸消防隊員洗澡時聽見警鈴，穿短褲冒雨追車出勤 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

綜合陸媒報導，湖北省宜昌市伍家消防隊1日晚間接到報警電話，轄區內一間商鋪發生火災。接到報警後，消防站開始持續敲響警鈴，立即出動3輛消防車，18名消防員趕往現場。

同一時間，監視器畫面可以看到消防站大門口開始出車，到了第三台車出去時，畫面閃出一個肉色人影，抱著一團東西快速追上去，車子馬上停下來，讓人上車。

▲ 大陸消防隊員穿短褲冒雨追車，隱約露出結實好身材引關注 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

原來這名差點掉隊的消防員正在洗澡，聽到警鈴後，穿著短褲，光著腳飛奔出去。影片顯示，外面正在下大雨，穿短褲露出結實背影的消防員，鞋子都來不及穿，抱著消防服冒雨追車。

畫面曝光後引起許多大陸網友讚賞，「消防弟兄真的太敬業」、「做這行真不容易。」 還有網友討論起消防小哥身材，「感覺十分結實，十分帥氣。」

大陸網友剪輯「當消防警鈴響起...」的影集，所有放假走出門口消防隊員聽到鈴聲像是魔咒，不管是什麼情況立刻飛奔回去出勤。也有消防員正要跟女友碰面，才要上車聽到警鈴聲，行李丟下就跑回營區。

還有女友陪伴休假外出，一聽到警鈴聲，消防隊員外套、行李全丟給女友，自動「銷假」執勤，留下一臉錯愕的女友；還有消防員剛走出大門不到十秒，遠遠地聽到警鈴聲又奔回來。