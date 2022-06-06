邦喬飛創團貝斯手去世享壽70歲！　邦喬飛本人發文悼念

▲邦喬飛創始團員薩奇過世。（圖／翻攝推特「@lena836」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國傳奇搖滾樂團邦喬飛（Bon Jovi）創始團員、貝斯手薩奇（Alec John Such）過世，享壽70歲。

綜合外電報導，薩奇的死訊在美東時間周日（5日）宣布，不過目前並不清楚確切過世時間與死因。邦喬飛樂團主唱邦喬飛在推特哀悼樂團曾經的貝斯手，表示薩曲是當初樂團成立不可或缺的一部分。

▲邦喬飛本人發文悼念。（圖／翻攝自推特／jonbonjovi）

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR — Bon Jovi (@BonJovi) June 5, 2022

邦喬飛表示薩奇是讓樂團成形的重要推手，因為他與鼓手托雷斯（Tico Torres）是兒時好友，還把吉他手、作曲山伯拉（Richie Sambora）找來。

薩奇於紐約出生，1980年代他在紐澤西塞爾維爾的「Hunka Bunka Ballroom」當任經理，之後他加入創建邦喬飛樂團，並於整個1980年代一起表演，至到1994年退出由另一名貝斯手休麥當勞（Hugh McDonald）取代。

▲▼創始團員、貝斯手薩奇與樂團走過一整個80年代。（圖／翻攝推特「@lena836」）

2018年，薩奇再次加入邦喬飛，一起入選搖滾名人堂。薩奇在當時表示，「多年前當邦喬飛打給我邀請我加入他的樂團時，我很快就了解到他有多認真，而且他有帶領我們成功的願景，我很高興成為其中的一部分。」