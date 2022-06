邦喬飛創團貝斯手去世享壽70歲！　邦喬飛本人發文悼念

▲邦喬飛創始團員薩奇過世。(圖/翻攝推特「@lena836」)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國傳奇搖滾樂團邦喬飛(Bon Jovi)創始團員、貝斯手薩奇(Alec John Such)過世,享壽70歲。

綜合外電報導,薩奇的死訊在美東時間周日(5日)宣布,不過目前並不清楚確切過世時間與死因。邦喬飛樂團主唱邦喬飛在推特哀悼樂團曾經的貝斯手,表示薩曲是當初樂團成立不可或缺的一部分。

▲邦喬飛本人發文悼念。(圖/翻攝自推特/jonbonjovi)

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR