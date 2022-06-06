美周末驚爆12起大規模槍擊案！　槍手闖田納西州夜店釀3死14傷





▲田納西州查塔努加8天內爆2起大規模槍擊案。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國田納西州查塔努加（Chattanooga）5日爆發槍擊案，造成3人死亡，傷者除遭到槍擊以外，部分是遭驚慌亂竄的車輛撞倒，共17人受傷。查塔努加市中心上月28日才爆發街駁火案件，警方指出6人中彈；光是周末3天，全美就爆發12起大規模槍擊案。

綜合外電報導，查塔努加警察局發言人伊姆斯（Jeremy Eames）表示，警方於5日凌晨2點45分接獲報案，稱一間夜店爆發槍擊案，警方趕抵現場後發現多名受害者，立即給予救助。

伊姆斯表示，該起槍擊案造成14人中彈、3人遭驚慌逃離現場的車輛撞倒，最終2人因中彈傷勢過重身亡，1人則是車禍死亡。

警方相信現場有多名槍手，持多種槍械涉及，但目前尚未逮捕任何人，警方也還無法鎖定任何嫌犯，犯案動機仍不明。不過當局認為本起槍擊案應是獨立事件，槍手可能鎖定當時在夜店裡的一名或多名目標。

美國近來大規模槍擊案頻發，本案發生前才在紐約水牛城超市、南加州教堂、德州烏瓦德小學，以及奧克拉荷馬土爾沙等地發生大規模槍擊案。

事實上查塔努加當地在一周前才發生槍擊案，當時市中心爆發2群人駁火，造成6人中彈，未有人死亡，但2人受到重傷。查塔努加市長凱利（Tim Kelly）對此表達沮喪，在記者會中表示，「我已經受夠在你們面前和你們說明那些槍枝和屍體了」。

根據「槍枝暴力檔案」統計，美國全國自上周五（3日）至今，全國已爆發12起大規模槍擊案，賓州費城4日晚間也爆發一起3死11傷的多名槍手犯案事件。