防疫女神28秒《愛你》回憶殺　萬人讚爆：被醫師耽誤的藝人

來一段愛你❤️回憶殺！ 整首跳下來也是會喘啊～～ 過完端午連假，吃太撐請動起來～隨時都可以！ （我身旁還有藍天白雲綠地大海呢～～青春） 許醫師關心你/妳☀️

記者黃翊婷／綜合報導

「甜心教主」歌手王心凌日前在大陸綜藝節目穿制服重新演繹《愛你》，再度成為熱門話題。知名家庭科醫師許書華也在臉書分享一段28秒的影片，只見她身穿黃色連身裙大跳《愛你》，動作十分到位，影片公開只經過一個晚上吸引超過1萬人按讚，大家紛紛留言大讚她跳得很棒，「好青春洋溢呀」、「好俏皮喔」、「要逼死誰啊，聰明又漂亮又多才多藝的醫師，我女兒都看呆了」。

▲許書華跳《愛你》，獲得破萬網友讚賞。（圖／翻攝自Facebook／許書華醫師陪妳寫日記）

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知名家庭科醫師許書華平時經常透過臉書分享新冠肺炎防疫等衛教知識，她昨日（5日）晚間上傳一段28秒的影片，影片中她身穿黃色連身裙大跳《愛你》，呼籲大家端午節連假也別忘了多運動，「來一段《愛你》回憶殺！整首跳下來也是會喘啊。端午節連假，吃太撐請動起來，隨時都可以！我身旁還有藍天白雲綠地大海呢，青春，許醫師關心你／妳。」

影片公開後，僅僅一個晚上就吸引超過1萬人按讚，大家紛紛留言稱讚許書華舞蹈動作十分到位、跳得很棒，「唱歌妳會，跳舞妳也會，長得漂亮又是醫師，還讓不讓人活了」、「果然是防疫女神，厲害」、「不愧是輔大女神，香香書華」、「完全被電到」「好青春洋溢呀」、「好俏皮喔」、「要逼死誰啊，聰明又漂亮又多才多藝的醫師，我女兒都看呆了」、「被醫師身分耽誤的藝人」。

▲網友留言稱讚許書華舞跳得很棒。

許書華也在文章下方幽默回覆留言，「輔大田馥甄在此謝過了」，之所以會上傳這段舞蹈影片，完全是信手拈來，就像她在文章中呼籲的一樣，只要有心，在家隨時都可以運動一下。

▼許書華神似歌手田馥甄（Hebe）。