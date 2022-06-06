貴婦嗆開50輛賓利堵！停車場躺地大戰富豪　高官老公身分起底

記者趙蔡州／綜合報導

廣東省深圳一名貴婦不滿鄰居長期占用停車位，嗆聲「把我的賓利開過來堵他，我一個月賓利不用，我家有50台賓利，不用，堵他」，影片一出立刻引發網友熱議。事件曝光後，有網友發現，占用貴婦停車位的車子，竟然是一輛勞斯萊斯，顯示車主來頭不小，而貴婦的丈夫也被起底，疑似是深圳振興集團黨委委員、紀委書記、監事會主席張曉中。

最新曝光的影片可以看見，社區停車場聚集了一大批住戶及員警，賓利貴婦正不斷向勞斯萊斯車主咆哮，下一秒還狠打了男車主的肩膀一下，居民及員警見狀立刻上前將2人分開。勞斯萊斯車主被打後不甘示弱，當著警察的面表演假摔，貴婦見狀也立刻跟進跌倒，過程中意外春光外洩，接著雙方就在地上互相拉扯。

社區居民表示，其實不只是賓利貴婦的車位被占用，社區許多人也有相同的困擾，主要是社區分為公寓及住宅區，兩區的地下停車場是共通的，而住宅區是採用公共車位形式，住戶先到先停，但開發商後來又承諾，買公寓區會贈送車位使用權，但贈送車位有的卻是住宅區的停車位，因此社區一直有車位糾紛。

停車場管理業者表示，車位的使用權確實為賓利貴婦所有，經報警後相關部門已經介入協調。

▲停車場管理業者表示，車位的使用權確實為賓利貴婦所有。（圖／翻攝自微博）

此外，賓利貴婦在嗆聲時，曾說出丈夫是中國國營企業高層，網友肉搜後發現應該是深圳市振興集團黨委委員、紀委書記、監事會主席張曉中，但張曉中否認。儘管如此，深圳市國資委5日晚間宣布，針對網友反應「深圳國企書記夫人涉車位糾紛輿情」情況，本委高度重視，已經在核實情況。

▼深圳市政府有關單位已經介入調查。（圖／翻攝自微博）

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