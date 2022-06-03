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全球戰翻「瑞典門」待客之道太無禮　網友大驚：跟台灣相反！

家庭,家人,吃飯,用餐,聊天,聚餐（圖／達志／示意圖）

▲如果吃飯時間在瑞典人家作客，很有可能會被晾在一旁，等他們吃飯。（圖／達志／示意圖） 

記者林彥臣／綜合報導

全球在推特等社群上為了一件被稱為「瑞典門」（#Swedengate）的事件吵翻天，主要是針對瑞典人在吃飯時間的待客之道是否有禮貌，進而成為全球網戰的話題，最近在台灣也引發討論，不少網友大驚，瑞典人的待客之道，竟然跟台灣完全相反。但從全球網友的反應來看，瑞典的待客之道，可能跟許多國家都不同。

類似PTT的美國網路論壇Reddit上，最近有網友發文表示，「我記得有次去我瑞典朋友家，我們在房間玩，他媽媽在樓下喊要吃晚餐了，他就要我在他房間，等他吃完晚餐」。

▲▼網友調查，北歐或西歐北部通常也會把客人晾在一旁吃飯，南歐則會邀請客人吃飯。（圖／翻攝自PTT）

▲網友調查，北歐或西歐北部通常也會把客人晾在一旁吃飯，南歐則會邀請客人吃飯。（圖／翻攝自PTT）

這則發文引發很多網友分享自己去瑞典朋友家作客的經驗，經過調查吃飯時間在瑞典人家作客，很有可能會被晾在一旁，等他們吃完飯。但是對於美國人而言，把客人晾在旁邊，自己跑去吃飯，是很無禮的行為。

PTT網友也對此討論表示，「台灣不一起吃反而會覺得客人不友善」、「台灣會先問，然後客人聽了會自己識相要走」、「台灣敢這樣待客傳出去絕對社死」、「台灣禮貌性一定會問啊，至少不可能自己吃客人晾在一旁」、「台灣人會客套問但不一定真的希望你一起吃，要自己判斷下交情。」

但也有人認為，「瑞典人不是連排隊都要隔遠遠的，那家裡吃飯沒外人好像也挺合邏輯的」、「北歐國家一直都是冷漠的印象，可能是天氣吧」、「當地的文化就是這樣，不能這樣就說是對客人不友善吧」。

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