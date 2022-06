全球戰翻「瑞典門」待客之道太無禮　網友大驚：跟台灣相反！

▲如果吃飯時間在瑞典人家作客,很有可能會被晾在一旁,等他們吃飯。(圖/達志/示意圖)

記者林彥臣/綜合報導

全球在推特等社群上為了一件被稱為「瑞典門」(#Swedengate)的事件吵翻天,主要是針對瑞典人在吃飯時間的待客之道是否有禮貌,進而成為全球網戰的話題,最近在台灣也引發討論,不少網友大驚,瑞典人的待客之道,竟然跟台灣完全相反。但從全球網友的反應來看,瑞典的待客之道,可能跟許多國家都不同。

類似PTT的美國網路論壇Reddit上,最近有網友發文表示,「我記得有次去我瑞典朋友家,我們在房間玩,他媽媽在樓下喊要吃晚餐了,他就要我在他房間,等他吃完晚餐」。

▲網友調查,北歐或西歐北部通常也會把客人晾在一旁吃飯,南歐則會邀請客人吃飯。(圖/翻攝自PTT)



這則發文引發很多網友分享自己去瑞典朋友家作客的經驗,經過調查吃飯時間在瑞典人家作客,很有可能會被晾在一旁,等他們吃完飯。但是對於美國人而言,把客人晾在旁邊,自己跑去吃飯,是很無禮的行為。

PTT網友也對此討論表示,「台灣不一起吃反而會覺得客人不友善」、「台灣會先問,然後客人聽了會自己識相要走」、「台灣敢這樣待客傳出去絕對社死」、「台灣禮貌性一定會問啊,至少不可能自己吃客人晾在一旁」、「台灣人會客套問但不一定真的希望你一起吃,要自己判斷下交情。」

they probably have a friend sitting somewhere in the house waiting for the family to finish lunch #Swedengate pic.twitter.com/ZchranJCVL