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大陸 大陸焦點 特派現場

她出生頭頂長黑痣…5年後膨脹成「肉瘤帽」髮掉光　醫揭恐怖原因

圖文／CTWANT 

大陸遼寧省瀋陽市一名5歲女童詩詩（化名）剛出生時，頭部就有一個黑痣，原本雙親不以為意，豈料隨著年齡增長，孩子頭上的黑痣越來越大，最後佔據了整個頭皮約4分之3，直徑長達28公分，乍看之下就像一頂巨大的帽子。幸運的是，當地醫院日前替女童進行手術，經過3小時努力，成功摘除巨大腫瘤。

《錢江晚報》報導，詩詩剛出生時，頭部就有一個黑痣，隨著年齡增長，頭上的黑痣越來越大，巨大的黑痣約占頭皮4分之3，直徑28X21cm，如同帽子長在頭上，頭髮也跟著掉光。主治醫生王洪一副主任醫師說明，患者的手術需要對頭皮部位進行切除再植皮。

女童出生頭頂長黑痣。（圖／翻攝自微博）

▲女童出生頭頂長黑痣。（圖／CTWANT／翻攝自微博）

醫生表示，由於頭部血管豐富，孩子的血液量又少，如何在手術過程中控制出血量，是手術的難點所在。幸運的是，醫生最終只用了3個小時，就完成了腫瘤切除和植皮手術，手術進行得很順利。

據了解，詩詩罹患的是黑色素瘤，是一種從黑色素細胞發展而來的癌症，是皮膚癌中罕見的癌症。好發於皮膚但也可能出現在口腔、腸道或眼睛中。女性患者的黑色素瘤最常出現在腿，而男性患者則最常出現在背部。有時黑色素瘤是由痣轉變發展而來，有這種轉變的痣外觀上的改變包括尺寸變大、邊緣變得不規則、顏色改變、發癢、或皮膚破壞。

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