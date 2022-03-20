妻婚後「懶得下床」整天玩平板…胖到125kg　尪1回答鄰居全傻眼

▲一名女子婚後懶得下床，連吃飯都要丈夫端到床上。（圖／CTWANT／翻攝微博）

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大陸黑龍江一名男子迎娶新娘，村裡人都認為這段婚姻是天作之合，不過女方婚後因懶得下床，什麼家務事都不做，就連吃飯都要丈夫端來床上，還因此胖到125公斤，不少街坊鄰居上門勸阻，但男方則回答讓他們相當傻眼。

綜合陸媒報導，黑龍江一名40多歲男子因為家境貧寒，一直娶不到老婆，而女方則因為體型肥胖顏值較差，且平常懶得做家事，一直沒有嫁出去，讓女方家人相當擔心；媒人得知這個情況後，便盡力撮合雙方，後來男女雙方一拍即合，婚禮也舉辦得相當順利。

不過婚後，妻子懶得下床，什麼家事也不做，就連吃飯都讓丈夫端到床上，為了玩手機方便，還讓丈夫重金購買平板，妻子就這樣躺在床上，每天玩平板，家裡變得十分髒亂，滿地垃圾，但丈夫還是相當寵愛她，妻子也因為這樣，體重胖到125公斤。

不少街坊鄰居得知後上門苦勸，沒想到男子竟回應「能娶到媳婦就不錯了，脫單總比打光棍強多了，最起碼能夠傳宗接代」，讓所有鄰居啞口無言。

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