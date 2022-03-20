　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

妻婚後「懶得下床」整天玩平板…胖到125kg　尪1回答鄰居全傻眼

一名女子婚後懶得下床，連吃飯都要丈夫端到床上。（圖／翻攝微博）

▲一名女子婚後懶得下床，連吃飯都要丈夫端到床上。（圖／CTWANT／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸黑龍江一名男子迎娶新娘，村裡人都認為這段婚姻是天作之合，不過女方婚後因懶得下床，什麼家務事都不做，就連吃飯都要丈夫端來床上，還因此胖到125公斤，不少街坊鄰居上門勸阻，但男方則回答讓他們相當傻眼。

綜合陸媒報導，黑龍江一名40多歲男子因為家境貧寒，一直娶不到老婆，而女方則因為體型肥胖顏值較差，且平常懶得做家事，一直沒有嫁出去，讓女方家人相當擔心；媒人得知這個情況後，便盡力撮合雙方，後來男女雙方一拍即合，婚禮也舉辦得相當順利。

不過婚後，妻子懶得下床，什麼家事也不做，就連吃飯都讓丈夫端到床上，為了玩手機方便，還讓丈夫重金購買平板，妻子就這樣躺在床上，每天玩平板，家裡變得十分髒亂，滿地垃圾，但丈夫還是相當寵愛她，妻子也因為這樣，體重胖到125公斤。

不少街坊鄰居得知後上門苦勸，沒想到男子竟回應「能娶到媳婦就不錯了，脫單總比打光棍強多了，最起碼能夠傳宗接代」，讓所有鄰居啞口無言。

延伸閱讀
護專生到「電子工廠實習」暴斃…同學曝血汗內幕　家屬批校方談好賠償卻裝死
金正恩突下令「清點戰略物資」　情報人士憂：可能向南韓開戰
台中鐵皮屋1樓蓋成5樓…「隔48間套房出租」涉違建　地主竟是這議員

【你可能也想看】

►挖出30年藥酒…「逾3種毒蛇」塞爆玻璃甕　內行見這幕嚇：還活著

►海邊揀起超迷你小章魚　網一看驚呼「快扔回去」…1隻可毒死26人

►心疼受凍帶回駐紮地！小黑汪陪站崗低吼陌生人　烏東士兵讚敏銳

►公獅搶小孩食物…母獅氣炸包圍「咬掉一顆蛋蛋」　牠痛到四腳朝天

►網購金魚悲劇了！她收一袋大冰塊　「只有1隻」堅強存活

►立石雕像追思！「茶茶」晚安不痛了　他分享救援歷程全場淚崩

►野生黑熊深夜突造訪　屋主「要求一件事」...牠竟乖乖照做

►一起飛上天！薩摩耶跟導演爸玩飛行傘　淡定模樣網讚：冒險系萌犬

►癌末老拉拉瞇眼趴「獨輪推車」登山　主人淚吻：最後一次冒險

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

嫩妹分手隔天懷孕　「渣男秒神隱」全程靠親戚出面…狠逼墮胎

窮到沒錢買「紙與墨水」　斯里蘭卡300萬學生考試無限期延期

被「公司大群組」排擠…5年老鳥心酸「怎麼調適？」　網羨：超爽

婆婆答應幫顧小孩　她心軟生二胎「產後全跳票」超崩潰

大嫂嫁進來變公主　她一人包辦所有家事還幫「洗內衣褲」崩潰

神明退駕？師父大腳一踩「板凳反彈直擊臉部」　內行曝：故意的

跟全球撕破臉！普丁連歐洲最大核電廠都打　台灣要「留意3件事」

日本學者：中國看俄烏戰事　應不會急著犯台

低價買俄石油被酸「聞起來有無血腥味？」　殼牌捐利潤助烏國人民

越南確診數動輒破10萬　衛生部：平常心看待

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

老人疑想搶北捷博愛座動怒　狠嗆：你盲人就可以這樣喔

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

李光洙吃鯛魚燒「燙到臉歪腿軟」XD　遭強制加班...車太鉉「問過李善彬了」

一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」

恐攻式車禍！白轎車高速衝入車道　14騎士遭撞飛「4死1重傷」

快訊／大陸吉林市宣布封城4天　400萬人一律只能網購

公司1男5女突被隔離關同房　他赤膊+短褲「睡在一起」！網全羨慕了

老公每晚「堅持抱抱睡」狂打呼　人妻夜夜失眠：我想分房了！

聯合國譴俄決議投棄權票　陸外長：給和平機會「是負責任態度」

港疫情稍回落新增14149例確診　衛健委：進入高位平台期

香港染疫死者7成沒打疫苗　有接種的87%是科興

妻婚後「懶得下床」整天玩平板…胖到125kg　尪1回答鄰居全傻眼

陸一周7家新能源車漲價！理想CEO：電池成本上漲的幅度非常離譜

一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」

獨／有雷！《華燈》兇手們會被處什麼刑責？　判最重竟是他

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

騎士過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！穿豪華白紗進場…千千讚：仙子

羅伯派汀森又放話了！　改口「《蝙蝠俠》成功我更可能去拍A片」

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

驚天動地高顏值！炎亞綸、王陽明合體「嘲笑瘦子」　11分反諷片笑瘋網

好市多麵包「內餡藏螺絲」！他氣衝賣場理論…求償金額曝光挨轟

王凱裕、蘇嘉嫻奪MVP　UBA男子組個人獎竟「2人包辦」

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

大陸熱門新聞

恐攻式車禍！白轎車衝入車道撞飛14騎士

首次買春就遇掃黃　賣淫女還是大叔！

老公每晚抱睡打呼　人妻想分房睡

快訊／大陸吉林市宣布封城4天

香港死者7成沒打疫苗　有接種的87%是科興

妻婚後懶得下床胖到125kg　尪1回答鄰傻眼

晚走1分鐘　她竟被隔離在火鍋店

一家3人參加告別式　全在殯儀館被撞死

拜登重申不支持台獨　「這個黨」很尷尬被動

譴俄決議投棄權　陸外長：是負責任態度

F1首位大陸選手周冠宇是超級富二代　父母花超4億培養

陸外長：習已提出烏克蘭危機「中國方案」

17歲少年工廠實習！累炸吐血亡

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

好市多「扛1巨物」回家　會員：13年用不完

心肌梗塞不只會胸痛！4種非典型前兆一次看

雷／采子紀錄被破了！　《全明星》MVP出爐賀軍翔罕痛哭

好市多麵包內餡藏螺絲！他求償反挨轟

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

小S熱舞迎具俊曄「遭陸網酸爆」被轟：10年家人汪小菲很心酸

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

1張數字圖測眼睛！醫：答錯恐是「8種眼疾纏身」

徐乃麟帶紅包探班《全明星》！點名藍隊成員「比50ｍ游泳」

陳漢典「請助理買1500ml水」結果悲劇了

「花子」劉品言忍《華燈》天大秘密2年：好痛苦

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面