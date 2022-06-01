王毅稱「中美關係不能再惡化」　美外交元老季辛吉也發出警告

▲5月31日舉行的「季辛吉與中美關係」研討會（圖／翻攝 基辛格與中美關係」研討會）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務委員兼外長王毅昨5月31日應邀在「季辛吉與中美關係」研討會上發表視頻致辭，談到現今中美局勢，他強調，「中美關係不能再惡化下去了，必須做出正確抉擇。」同樣出席該研討會的美國外交元老季辛吉(Henry Kissinger)也再次警告，中美對抗下可能的衝突就是軍事行動，並且以台灣問題作為舉例，強調美國方面必須貫徹50年前一中原則。

「季辛吉與中美關係」研討會由中國人民外交學會在美國前國務卿季辛吉99歲生日之際以線上方式舉辦，會議回顧季辛吉辛為推動中美關係發展所作積極努力，並就中美關係問題進行研討。

▲大陸國務委員兼外長王毅為「季辛吉與中美關係」研討會上發表視頻致辭。（圖／翻攝自中國外交部官網）

王毅首先贊賞，以季辛吉為代表的美各界友好人士長期關心支持中美關係發展，半個世紀前，毛澤東主席、周恩來總理和尼克森總統、季辛吉博士等中美老一輩領導人，以非凡的遠見卓識、政治勇氣和外交智慧，打破兩國隔絕對抗堅冰，實現了震撼世界的「跨越太平洋的握手」，翻開了中美關係新的篇章。

王毅稱，「過去50多年來，美國前國務卿也是外交元老季辛吉近百次訪華，推動歷屆美國政府奉行積極對華政策。」

話鋒一轉，王毅指出，中美關係正在遭遇越來越多的挑戰，中美關係的歷史敘事被人為歪曲，發展方向面臨被進一步引向歧途的危險。如果美國在台灣問題上不斷開倒車，將從根本上破壞台海和平，最終必將殃及自身。中美關係不能再惡化下去了，必須做出正確抉擇：要端正戰略認知，摒棄冷戰思維；要鞏固政治基礎，妥善管控分歧；要跳出競爭邏輯，增進交流合作。

▲美前國務卿季辛吉談中美局勢 。（圖／翻攝 央視）



就在王毅對於當前的中美關係亮明態度後，美國前國務卿季辛吉也發聲回應，「中美兩國都肩負著重大責任，兩國應找到和平共處的方式避免衝突對抗。」中美關係在過去幾十年中都沿著建設性的方向發展，但當前中美兩國在許多領域都面臨緊張的關係，但這些（緊張關係）掩蓋不了中美關係的實質。

季辛吉直接發出警告，（中美）對抗可能導致衝突甚至是直接的軍事行動，這點必須被避免。中美兩國需要合作建設更好的世界。因此，雙方都需要努力開展對話，理解對方的核心利益，以尊重對方關切的方式採取行動。

季辛吉進一步以台灣問題舉例稱，「就好像中美兩國老一輩領導人50年前那樣，美方承認一個中國原則，中方理解美方對於一中原則如何貫徹的關切。這種邏輯仍然應被納入中美關係的框架之中。」

針對中美關係下台海緊張局勢，季辛吉之前已多次發出提醒。上一次在瑞士達沃斯世界經濟論壇，他強調，「台灣不應被放在美中緊張外交關係談判的核心，談判的核心應是討論能影響兩國對立關係的原則，至少允許一些合作的空間。」