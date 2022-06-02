西方媒體稱「中國在南太遭遇挫折」　陸官媒：酸葡萄心理

▲大陸國務委員兼外長王毅近日出訪南太平洋島國。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸外長王毅近日出訪南太平洋島國，主持第二次「中國與太平洋島國」外長記者會受外界高度關注，不過事前擬定的聯合聲明未獲通過。西方媒體分析，背後是密克羅尼西亞反對，並且大篇幅聚焦「中國受挫」、「太平洋十國拒與中合作」等報導。大陸官媒也回應，這些論調純屬「酸葡萄」心理，目的是擾亂中國與太平洋島國正常合作。

大陸官媒《環球時報》指出，美英和澳洲媒體連續抹黑中國和所羅門群島簽署安全合作協議後，近日又找到了新的炒作熱點。像是「中國受挫：太平洋十國拒絕與中國達成區域安全協議」、「中國深化與太平洋島國關系的行動陷入停滯」、「中國意圖落空」等議題第二次中國與太平洋島國外長會後，多家西方媒體分析，「中國外交沒有達成任何成果」，試圖以此說明「島國拒絕中國」。

中國駐吉里巴斯大使唐松根表示，所謂「意圖落空」、「遭受挫折」只是一些媒體一廂情願說法。事實上，第二次中國與太平洋島國外長會上，各方在友好的氛圍中進行了深入溝通，達成了許多重要共識，其中包括政治、經濟、減貧、應對氣變、抗疫等方面，「（該會議）成果非常豐碩，將不斷推動中國與太平洋島國關係邁上新臺階。」

唐松根說，中國一貫尊重島國人民的意誌，不會像一些西方國家一樣將島國視為自己的「後院」，盛氣淩人，總是將自己的意誌強加於人。

▲王毅與索羅門群島總理及外長會談。（圖／翻攝大陸外交部）

中國駐斐濟大使錢波也表態，中方還宣布將持續打造應急物資儲備庫、應對氣候變化合作中心、減貧與發展合作中心、農業合作示範中心、防災減災合作中心、菌草技術示範中心等六個新平臺，並於會後發表了關於同太平洋島國相互尊重、共同發展的立場文件，全面闡述下一步中國發展同島國關係的具體願景和設想，「這些都是會議取得的實實在在的成果。」

報導也引述中國駐密克羅尼西亞聯邦大使黃崢的談話，中方除正在加大漁業、旅遊服務業等傳統領域對密直接投資外，還正在探索同密方在畜牧、海產養殖和農產品加工等產業的投資合作，比如將菌草技術引入密聯邦，為當地蓄養牛羊提供優質飼料，在密推廣海參養殖、加工椰子和香蕉製品等，以幫助密提升農業生產能力和糧食安全水平，拓展外貿商品種類。

對於外媒指出「中國未與島國達成預期的警務執法協議」一事，錢波表示，重要的文件往往需要時間討論，並非一次會議就能敲定。「討論越多，結果就越好。」他表示，「我對一些毫無根據的評論感到非常驚訝。」