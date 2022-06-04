端午酒駕想拒測　一聽第2次拒測恐罰36萬乖乖受測送辦

▲許姓男子2020年起至今已重複酒駕再犯第3次，除依規定扣車禁駛外，將許嫌依公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南68歲許姓男子，3日下午涉嫌騎機車違規被警攔檢，因渾身酒氣警方要實施酒測時，許男表明拒測，警方查出許男曾有1次拒測紀錄，依新法恐被罰36萬元，且累計無上限，許男一聽直呼好貴，只好乖乖受測，其酒測植超標，被依公共危險罪嫌送辦。

台南市警四分局育平所員警，6月3日下午2時51分執行勤務時，在安平區健康三街發現一名騎乘機車之許姓民眾（68歲）右轉未打方向燈，攔下後發現許民渾身酒氣，經查發現許男自2020年至今已有兩測酒駕紀錄（一次為拒測）。

起初許男表示欲拒測，經員警說明現行「酒後駕車拒測在修法後將罰金提高到18萬元，且每一次加罰18萬元且無次數上限，許民連同這次在10年內第2次拒測，罰金恐將高達36萬元」，許男聽聞後驚呼罰金「好貴」，只好選擇配合酒測，而酒測值達0.30mg/l。由於許嫌自2020年起至今已重複酒駕再犯第3次，除依規定扣車禁駛外，將許嫌依公共危險罪嫌送辦。

酒駕刑責於2022年3月31日起已修法，「酒駕、拒絕酒測累犯」罰則加重，拒測除了18萬元酒駕拒測單外，並吊銷駕照3年內不得考領，還有扣車及扣牌照；10年內若酒駕或拒絕酒測2次以上等累犯者，主管機關得公布姓名、照片及違法事實。

由於連續假期的酒後駕駛肇事風險較高，尤其是在傳統的節慶假期，民眾返鄉聚會飲酒機率提高，市警四分局不敢掉以輕心，端午連假取締酒駕不打烊，針對轄區易肇事及飲酒區域，以及周遭重要道路，均有規劃執行取締酒駕專案勤務，強化酒駕徵兆車輛機動攔查，及易飲酒處所停車場外圍道路路檢。

第四分局長王子雄特別提醒，連假期間為保障民眾用路安全，安平警取締酒後駕車絕不手軟，提醒民眾勿心存僥倖，酒後可以搭計程車、大眾運輸或找代駕服務，以保障自己與他人的生命安全。