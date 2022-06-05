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社會 社會焦點 保障人權

孿生兄弟無誤！同樣酒駕被通緝　被警抓也只差半天

▲▼雙胞胎酒駕被逮 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲雙胞胎哥哥5/31晚上被移送。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

有這麼巧的事！高雄一對33歲的吳姓雙胞胎兄弟，個性一樣海派，一樣在建築工地工作，一樣喜好杯中物，一樣酒駕被查辦，一樣被發布通緝，還同樣被旗津所同仁緝獲，而通緝到被查獲還只差半天，種種巧合讓辦案員警嘖嘖稱奇，直呼「當警察20多年，頭一次見到」。

▲▼雙胞胎酒駕被逮 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲雙胞胎弟弟6/1早上被移送。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鼓山分局旗津分駐所員警在5月31日晚上及6月1日早上分別緝獲高雄及橋頭地檢署所發佈「不能安全駕駛」通緝犯2名，警方在31日移送第一名吳姓通緝犯時不以為意，直到隔天早上再緝獲另一名吳姓通緝犯時，發現兩人除了姓名只差一個字以外，出生日期和住址都一樣，甚至連外貌也幾乎像同一個模子印出來的，在員警細問下才得知兩人原來是雙胞胎兄弟，哥哥前一天晚上才被解送歸案，隔天早上弟弟也同樣被緝獲。

初步了解，吳姓兄弟都在高雄地區從事板模工，同樣喜好喝藥酒提神，先前分別因酒後駕車被警方查獲後，未依規定到庭以致雙雙遭到通緝，哥哥需入監服刑6個月、弟弟刑期則為3個月。

鼓山分局長蔡鴻文表示，酒後駕車的代價高，沒有容忍餘地，警方將持續從嚴取締，另外也呼籲民眾如因案涉訟，應按期到庭說明，避免遭通緝而鋃鐺入獄。

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