　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹縣+1516　明起第二輪實名快篩開賣！94間健保藥局可買

▲0605新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣今日新增1516確診病例。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今（5日）公布新竹縣新增1516例新冠肺炎本土確診案例，無症狀者1464人，約佔97%，目前居家隔離中2464人、居家照護中7659人。

竹縣衛生局指出，為增加保護幼兒的範圍，原本提供2016年1月1日以後出生的0歲至6歲幼兒，可領5劑家用抗原快篩試劑，自6日起將擴大至2015年9月2日（含）以後出生的學齡前幼童，也可到各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，領取期限為6月30日。

另外，高中、國中、國小及五專前3年學生，也自6日起由學校免費發給每人4劑快篩試劑，此項發送對象含110學年度畢業生，若已離校可回原畢業學校領取。接觸者居家隔離期間由衛生所發送或是由非同住親友至衛生所代領的快篩試劑，不論是0+7或3+4方案，隔離者一律發送3劑，且6歲以下不再發送。

▲0605新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼疫情相關資訊。

▲0605新竹縣疫情。（圖／新竹縣政府提供）

衛生局提醒，以上各類免費發送的快篩試劑對象，均不影響實名制快篩的購買資格。第二輪家用抗原快篩試劑實名制販售同樣自6日起實施，持有健保卡或居留證民眾，無年齡限制每人均可購買。販售地點為縣內94家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。

►苗栗街頭霸凌！高中生多欺少…揮拳拉頭髮　「開心比YA」網友氣炸

►相依為命！侄子返家過端午節等嘸人　叔叔陳屍山上水源地

►賣菜阿婆「鼠籠塞3貓」恐罰300萬險嚇哭　動保人上門結局神展開

►離奇車禍！賓士男凌晨自撞竹中火車站女兒牆　車頭全毀2死2傷

►「七葉片」風扇來了！12段風速可選超舒服

ET快訊
「帝爺公蛇」連續43年報到天受宮！　挺腰參拜模樣曝
8歲兒確診燒41度「連續嘔吐癱軟」　女星獨自顧2孩哭了
野生「三級片女神」沒人認出！　PO素顏照自嘲：肥了老了
恩恩爸討錄音檔遭拒　新北市府挨轟！侯友宜親回應了
快訊／酒駕被帶回警局　高雄男猝死警車上
陳時中要找殯葬業者談了！　盼兩全其美：滿足家屬渴望
特斯拉男喊「爸過世」想先充電遭拒　竟掏槍狂射！12字回應了
LIVE／處理母喪遭批神隱　侯友宜最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

民眾出遊少+快篩陰性才回南部　陳時中有自信端午後疫情不會升高

台中+8699　2萬孕婦明起衛生所、產檢處領取2劑快篩

歷經12年復育！東螺溪生態多樣　獨角仙將大爆發　

南區空床不到2成！醫學中心也傳滿載　羅一鈞：已要求開設

新冠疫苗第1劑涵蓋率達9成！陳時中：醫護人員打第4劑會再討論

台南+5447　5至11歲兒童6／7校園集中接種

基隆+729！確診數4／30以來新低　林右昌：疫情穩定收斂

本土累計237萬例！「全台確診分布」一次看　新北65萬例最多

陳時中要找殯葬業者談了！　盼做到兩全其美：滿足家屬渴望

基隆+729！6歲↓幼童新增46人確診　專責病床空床率增28.0%

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

交往4年初次見女方家長　爸＋2位哥哥全程緊盯XD

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

醉男砸杯被墾丁阿北勸　爆衝突還當警面吻女友

九天玄女降肉為悍將開球　「腸道要暢通」避免屎運！

成勛.林秀香做雙人瑜珈差點凍未條XD 聽寶寶心跳...他失控哭成淚人兒

民眾出遊少+快篩陰性才回南部　陳時中有自信端午後疫情不會升高

台中+8699　2萬孕婦明起衛生所、產檢處領取2劑快篩

歷經12年復育！東螺溪生態多樣　獨角仙將大爆發　

南區空床不到2成！醫學中心也傳滿載　羅一鈞：已要求開設

新冠疫苗第1劑涵蓋率達9成！陳時中：醫護人員打第4劑會再討論

台南+5447　5至11歲兒童6／7校園集中接種

基隆+729！確診數4／30以來新低　林右昌：疫情穩定收斂

本土累計237萬例！「全台確診分布」一次看　新北65萬例最多

陳時中要找殯葬業者談了！　盼做到兩全其美：滿足家屬渴望

基隆+729！6歲↓幼童新增46人確診　專責病床空床率增28.0%

台南做工行善團端午連假不間歇　 持續修繕傳溫情

「老外聽到三條線！」台灣首創預售屋　學者批亂源　

深夜版下午茶秘境！台中質感花園酒吧　夢幻美食、創意調酒聊整晚

雷雨籠罩海象惡劣！15人遊艇墾丁外海失動力　海巡+威鯨馳援

曾在麥當勞工作兼4份差！她熱愛科學闖進NASA　成功登太空旅行

獨／台61線241下口湖產業道路廢棄車大火　濃煙數公里外可見

EDG夏季賽名單公開　前ahq上路Ziv升一隊教練...打野JunJia回歸

柯文哲前幕僚公布11組IP　北市批「錯誤多」：坐等養網軍證據

馬王政爭重演？羅智強叫板張善政　他狠批：媽寶、屁孩、中二

民眾出遊少+快篩陰性才回南部　陳時中有自信端午後疫情不會升高

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

生活熱門新聞

7歲確診弟「睡覺突瞪眼尖叫」：我們都要死掉了！

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

新冠病毒「最愛天菜器官」曝　1動作就可能感染

今年最久一波梅雨！明起下整周　低溫探1字頭

接病母到家照顧2個月「毀了17年婚姻」

本土62080「各縣市病例分佈曝」！

梁社漢排骨官方英文名曝！超直白翻譯笑翻網

今增124死　本土增6萬2080例！

最大震度4級　今晨規模3.9地震

男曝啃老2訣竅　一定要考高考

郭台銘甜曬女兒立蛋合照　網驚喊：岳父大人

破1成人口確診　醫：一年會N次感染！Omicron更容易

疾管署官網出包　莊人祥緊急回應

名醫林禹宏肺臟移植後首PO照！　醫、學界紛留言打氣

更多熱門

相關新聞

基隆6歲↓幼童新增46人確診　專責病床空床率增28.0%

基隆6歲↓幼童新增46人確診　專責病床空床率增28.0%

中央疫情指揮中心5日公布國內本土病例新增6萬2080例，其中基隆新增729例。市長林右昌表示，在這729例中，其中女性377人、男性則是352人；若以年齡別區分35-44歲最多，有135人占18.52%，25-34歲次之，有120人占16.46%；至於75歲以上的長者有42人、65-74歲有86人、6歲以下有46人。

屏東+2557　 國、高中生BNT追加劑6日施打

屏東+2557　 國、高中生BNT追加劑6日施打

指揮中心估「高雄這幾天可能達高峰」

指揮中心估「高雄這幾天可能達高峰」

確診死亡火化規範遭疑！陳時中秀公文：沒變

確診死亡火化規範遭疑！陳時中秀公文：沒變

竹市+1257　幼兒園免費唾液快篩到貨

竹市+1257　幼兒園免費唾液快篩到貨

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

林采緹爬山「穿超辣」！

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

7歲確診弟「睡覺突瞪眼尖叫」：我們都要死掉了！

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

肛門別用這4樣洗！下場曝　醫揭會殘留1股騷味：不是髒

新冠病毒「最愛天菜器官」曝　1動作就可能感染

今年最久一波梅雨！明起下整周　低溫探1字頭

接病母到家照顧2個月「毀了17年婚姻」

汐止情侶遭輾雙亡！女友是大眼陶藝新秀陳子雲

本土62080「各縣市病例分佈曝」！

梁社漢排骨官方英文名曝！超直白翻譯笑翻網

即／高雄2車對撞　1駕駛藏毒還是通緝犯　　

寵物蝦放陽台忘帶進屋　她隔天查看全熟了

基因實驗出錯　改造出超凶殘倉鼠

下一個是林依晨！葛斯齊爆她破壞行規

更多

最夯影音

更多
潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好
型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面