竹縣+1516　明起第二輪實名快篩開賣！94間健保藥局可買



▲新竹縣今日新增1516確診病例。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今（5日）公布新竹縣新增1516例新冠肺炎本土確診案例，無症狀者1464人，約佔97%，目前居家隔離中2464人、居家照護中7659人。

竹縣衛生局指出，為增加保護幼兒的範圍，原本提供2016年1月1日以後出生的0歲至6歲幼兒，可領5劑家用抗原快篩試劑，自6日起將擴大至2015年9月2日（含）以後出生的學齡前幼童，也可到各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑，領取期限為6月30日。



另外，高中、國中、國小及五專前3年學生，也自6日起由學校免費發給每人4劑快篩試劑，此項發送對象含110學年度畢業生，若已離校可回原畢業學校領取。接觸者居家隔離期間由衛生所發送或是由非同住親友至衛生所代領的快篩試劑，不論是0+7或3+4方案，隔離者一律發送3劑，且6歲以下不再發送。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼疫情相關資訊。

衛生局提醒，以上各類免費發送的快篩試劑對象，均不影響實名制快篩的購買資格。第二輪家用抗原快篩試劑實名制販售同樣自6日起實施，持有健保卡或居留證民眾，無年齡限制每人均可購買。販售地點為縣內94家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。

►苗栗街頭霸凌！高中生多欺少…揮拳拉頭髮 「開心比YA」網友氣炸

►相依為命！侄子返家過端午節等嘸人 叔叔陳屍山上水源地



►賣菜阿婆「鼠籠塞3貓」恐罰300萬險嚇哭 動保人上門結局神展開



►離奇車禍！賓士男凌晨自撞竹中火車站女兒牆 車頭全毀2死2傷