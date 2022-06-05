　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

防疫險之亂各國連爆！日本急下架調整費率　泰國業者倒閉

▲▼日本,新冠肺炎。（圖／路透）

▲日本、泰國業者販賣防疫險也面臨問題。圖為日本人潮。（示意圖／路透，下同）

中央社記者張璦台北5日電

12家台灣保險業者誤判情勢，掀起一場防疫理賠之亂，結果慘遭滑鐵盧；然而，並非只有台灣業者為防疫險付出慘痛代價，鄰近泰國業者因防疫保單倒閉，日本則緊急下架、調整費率，甚至限縮投保職業。一場疫情，讓保險業者看到商機，卻也瞬間成為經營危機。

台灣逐漸走向與病毒共存，居隔政策改變、快篩即陽性上路，防疫險爭議浮出水面；今年截至5月23日為止，12家保險業承保防疫保單件數達269萬件，保費收入新台幣21.19億元，理賠件數為7.3萬件，理賠金額高達25.82億元，理賠金額已超過保費收入。

付出慘痛教訓並非只有台灣，2020年，泰國共有16間保險者推出一次性支付防疫保單，一年期保費低至500泰銖（約新台幣430元），確診者則可領到10萬泰銖至30萬泰銖（約新台幣8.6萬至25萬元）的理賠金。

去年4月泰國迎來第3波疫情，確診人數與保單數同步成長，泰國保險監理委員會（OIC）統計，截至當時共有1380萬保戶、總保費達59億泰銖，理賠金額則從前一年度1.7億泰銖暴增至17億泰銖；隨著起人疑竇的理賠案件層出不窮，Bangkok Insurance等大型業者在同年6月底紛紛停售。

OIC高階官員指出，甚至有確診年輕女子在臉書（Facebook）專頁販售自己使用過的吸入器，吸引打算刻意染疫、藉此申請保險理賠的買家上門。

然而停售不代表「止血」，OIC數據顯示，今年3月底，防疫險累計理賠金逼近600億泰銖、為保費總收入逾5倍；泰國保險公會（TGIA）更預估，當6月底防疫險到期時，這一數字可能上衝1000億泰銖。

泰國保險公會主席阿農（Anon Vangvasu）指出，4間因沒有足夠的保費收入和資本準備金來支付理賠金，而被迫關門。

場景轉向東北亞的日本，日本大型保險公司「第一生命」的子公司，2021年4月開賣特定傳染病保險，確診COVID-19可獲一次性理賠10萬日圓；保費依確診人數變化採月浮動計價，續保費率也會隨之變動。

因日本疫情擴大，該公司同年9月初在官網公告停售防疫險；已承保客戶可延長保險契約，不影響領取確診理賠，並將在調整保費負擔為足以因應未來疫情狀況的額度後，再度販售防疫險。

根據「第一生命」子公司官網內容顯示，這一防疫險目前為可申請狀態，今年5月1日至5月31日之間投保，3個月期保費為5750日圓。

另外，Sompo Japan保險公司與「PayPay保險」則是針對警消、醫護、物流業等特定職業投保，一旦確診提供「Corona慰問金」5萬日圓。

「Corona慰問金」2021年12月中旬推出立即熱銷，短短不到2個月銷售破20萬件，也讓「PayPay保險」緊急宣布調高保費，比如3個月期的保費從原先500日圓調整為1500日圓，大漲2倍，藉此彌補出險率。

不過疫情歷經2年多，歐美國家早已重啟國門，海外旅遊回溫，業者開始販售COVID-19旅遊險，比如保戶若是因確診無法出行，但所訂的機票和住宿無法退款，就可申請理賠；也有業者推出COVID-19醫療旅遊險，若保戶在國外旅行時染疫，這類保單涵蓋醫療費用，以及緊急醫療交通支出，保費則視前往地區和停留天數等而定。

►「七葉片」風扇來了！12段風速可選超舒服

ET快訊
汐止情侶遭輾雙亡！　女友竟是大眼陶藝新秀陳子雲
快訊／今124死、252中重症！　9歲童多重器官衰竭過世
快訊／本土62080「各縣市分佈曝」！　高雄市最多
快訊／今增124死！　本土增6萬2080例
LIVE／疫情將反轉　陳時中最新說明
防疫險之亂各國連爆！日本急下架調整費率　泰國業者倒閉
小女警連撞「賓士、特斯拉、日產」賠50萬挨轟擺爛　分局回應了
迪士尼求婚！她嬌羞瞬間「員工一把搶走鑽戒」　影片瘋傳
寵物蝦放陽台忘了　她隔天想起來「整鍋已熟」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

防疫險之亂各國連爆！日本急下架調整費率　泰國業者倒閉

迪士尼浪漫求婚！她嬌羞瞬間「員工一把搶走鑽戒」　尷尬影片瘋傳

孕婦遭無良醫護害死！　剛生完爆併發症「大出血5.5公升」沒人理

南韓尹錫悅考慮參加北約峰會　是否會晤日相岸田備受關注

CNN：基輔發生多起爆炸　南部港口遭飛彈襲擊

基因實驗出錯了！改造出「凶殘倉鼠」瘋狂追咬互撕　科學家也嚇傻

德研究：「空汙嚴重地區」更可能出現新冠重症　關鍵因子曝光

美韓睽違4年出動「核航母」聯合軍演！　北韓隔天狂射8枚飛彈

害怕感染新冠病毒身亡！金正恩躲在家「閉門不出」　內閣總理攬全責

一張圖看懂「重複感染」機率多高？　影響免疫力2關鍵曝光

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

交往4年初次見女方家長　爸＋2位哥哥全程緊盯XD

李孝利曝老公喝酒只為「勾引她」　他狂撩：看到妳都還會心動❤️

醉男砸杯被墾丁阿北勸　爆衝突還當警面吻女友

九天玄女降肉為悍將開球　「腸道要暢通」避免屎運！

成勛.林秀香做雙人瑜珈差點凍未條XD 聽寶寶心跳...他失控哭成淚人兒

防疫險之亂各國連爆！日本急下架調整費率　泰國業者倒閉

迪士尼浪漫求婚！她嬌羞瞬間「員工一把搶走鑽戒」　尷尬影片瘋傳

孕婦遭無良醫護害死！　剛生完爆併發症「大出血5.5公升」沒人理

南韓尹錫悅考慮參加北約峰會　是否會晤日相岸田備受關注

CNN：基輔發生多起爆炸　南部港口遭飛彈襲擊

基因實驗出錯了！改造出「凶殘倉鼠」瘋狂追咬互撕　科學家也嚇傻

德研究：「空汙嚴重地區」更可能出現新冠重症　關鍵因子曝光

美韓睽違4年出動「核航母」聯合軍演！　北韓隔天狂射8枚飛彈

害怕感染新冠病毒身亡！金正恩躲在家「閉門不出」　內閣總理攬全責

一張圖看懂「重複感染」機率多高？　影響免疫力2關鍵曝光

2015／9／2以後出生也能領5劑！兒童免費快篩加發　6／6開始領取

降落！他傻見「轎車沾滿鳥屎」　網友鼻酸：車被砸可以報警嗎？

苗可麗「騷妳去死啦！」　經典台詞出處是國中情敵

醫推估單日死亡恐破200例！陳時中：我認為不會到那麼高

確診死亡火化家人見不到最後一面　許智傑建議指揮中心放寬規定

確診數逐漸變少！　陳時中曝全台空床率多了：南區再增200多床

汐止情侶「可怕鬼切」雙亡！女友身分曝光　是大眼陶藝新秀陳子雲

全國首創！台東乳房X光攝影檢查從40歲開始

連續43年報到！「帝爺公蛇」現身天受宮　靈蛇挺腰參拜玄天上帝

今124死、252中重症！9歲「先天性心臟病童」多重器官衰竭過世

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

她面試工作竟慘淪碎屍　恐怖殺手落網

基因實驗出錯　改造出超凶殘倉鼠

割包皮龜頭慘被切掉　庸醫：長大會長出來

蚊子最愛這類人！「有腳臭」容易被咬

「神秘哥哥」陪兒坐遊樂設施！轉一圈回來詭異消失

迪士尼求婚　浪漫瞬間「員工搶鑽戒」

即／北韓朝日本海試射「彈道飛彈」！

一張圖看懂「重複感染」機率多高？

影片曝！「比貓大巨鼠」闖酒吧　她徒手抓起放生

害怕染疫身亡　金正恩躲在家「閉門不出」！

防疫險淪危機　日泰歐美經驗一次看

日22歲正妹涉振興款詐領案　網歪樓：太大了吧

美驗出2種猴痘毒株！確診集中於特定群體

小情侶「性愛片外流」遭鞭刑　抽打畫面曝

更多熱門

相關新聞

火化爭議！他拋「設專區」　北市曝2難處

火化爭議！他拋「設專區」　北市曝2難處

指揮中心指揮官陳時中日前澄清，沒有規定確診死亡一定要在24小時內火化，引發外界熱議。對此，民進黨台北市議員參選人陳聖文拋出設置專責冰存遺體的區域，但北市殯葬處長陳冠伶坦言，碰到了2個挑戰，一個是找不到地方暫存，另一個則是違反規定。

研究：長期曝露空汙環境　重症可能性高

研究：長期曝露空汙環境　重症可能性高

害怕染疫身亡　金正恩躲在家「閉門不出」！

害怕染疫身亡　金正恩躲在家「閉門不出」！

孳生細菌往外吹　研究發現用烘手機可能更髒

孳生細菌往外吹　研究發現用烘手機可能更髒

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情防疫險

讀者迴響

熱門新聞

林采緹爬山「穿超辣」！

大仁哥桶仔雞宣布停烤！雞友崩潰：捨不得

醫師娘揪4男上摩鐵　夫和小三拍婚紗也被抓包

肛門別用這4樣洗！下場曝　醫揭會殘留1股騷味：不是髒

7歲確診弟「睡覺突瞪眼尖叫」：我們都要死掉了！

接病母到家照顧2個月「毀了17年婚姻」

今年最久一波梅雨！明起下整周　低溫探1字頭

新冠病毒「最愛天菜器官」曝　1動作就可能感染

梁社漢排骨官方英文名曝！超直白翻譯笑翻網

即／高雄2車對撞　1駕駛藏毒還是通緝犯　　

下一個是林依晨！葛斯齊爆她破壞行規

謝娜喊男粉「叔叔」　王心凌微變臉

男星「一直聞到屍臭味」就醫被告知：已擴散

最大震度4級　今晨規模3.9地震

「最貼心星座」TOP 3

更多

最夯影音

更多
潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好

潔西卡「卡皇殺回來了」衝上熱搜　協助阿雅她樂飆中文：非常好
型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

型男工程師曝下班日常！　住143坪電梯透天網狂讚

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

車「山路丟狗」毛孩狂追　驚險閃車...開門再丟1隻

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

妹子「換聲調」呼喊狗勾　2野狗轉頭急跑：救命R

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

媽寶男酒駕被逮找娘求救　到場鐵砂掌訓兒警怕爆！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面