工地失竊35公斤電纜被竊　安平警抽絲剝繭迅速逮獲電線賊

▲台南市警四分局破獲工地電纜線竊案，緝獲行竊的張姓男子法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區5月30日發生一起工地電線遭竊案，吳姓工地主任表示，因適假日，工地未有施工，竊嫌因而趁機闖入將安裝電梯用之3條電線約35公斤剪斷竊走，損失6千元，市警四分局連日追查，6月4日晚上在北區釣蝦場緝獲竊嫌張姓男子，全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

四分局指出，由於現場未裝設監視器，且實際遭竊時間不確定，安平警積極調閱案發地附近週遭數十個路口的監視器影像進行比對、過濾，鍥而不捨，終於過濾出可疑畫面，一名身著深色T恤男子，於5月30日上午4時許，駕駛重機至附近巷弄後步行至現場，並手提3袋電線後離去。

雖犯嫌作案時所騎乘車輛非其所有，經多方查找，最後鎖定有竊盜前科之52歲張姓男子。因張男行方不明，警方仍不放棄，分析犯嫌可能去處，派員四處查訪，循線於6月4日晚上6時許在北區釣蝦場查獲張嫌，全案依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

四分局長王子雄對於安平所同仁鍥而不捨積極查案，並利用團隊合作快迅追捕到竊嫌表示讚許，特於5日頒發破案茶，肯定員警辦案精神及辛勞；由於慣竊隨機作案，經常竊取無防備措施工地電線賤賣牟，除將加強轄區巡邏外，也請民眾提高警覺，另呼籲資源回收業者切勿回收來路不明的物品，並勇於檢舉，不要成為銷贓的幫兇而觸法遭辦。