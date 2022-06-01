牠能回家了！國家級「長鬃山羊」死後被竊　警逮嫌犯引羊魂回高山

▲男闖國家級研究單位偷長鬃山羊標本，警破案「引領羊魂回高山」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

位於藤枝國家森林公園外8公里之遙的行政院農委會特有生物研究保育中心2樓（海拔1650公尺），原本珍藏1座長鬃山羊的骨骸標本，但3月22日該中心1樓後窗玻璃竟遭破壞，該標本失竊。警方組成專案小組追查，上月29日漏夜遠赴台中逮到40歲的劉姓嫌犯，並將原屬高山的山羊標本及靈魂引領回山上。

▲▼這隻長鬃山羊在研究中心待了10幾年，當時病倒後，主任請了一位祈姓知名標本師傅將牠永留在研究中心，沒想到竟被竊走。（圖／記者賴文萱翻攝）

國家級研究單位保育類標本遭竊，六龜分局長陳膺方極為重視，立即指示偵查隊及轄區森濤派出所成立專案小組。除依賴案發現場專業採證外，因案發地偏遠、未裝設監視器設備，又長期無員工出入，以致案發日期難以研判，案情一度陷入膠著。

警方遂向外7公里處調閱出雲山管制站、森濤所及遊樂區路口監視影像，從2月1日至3月22日期間出入可疑涉案汽、機車清查，逐一篩檢分析。

▲▼男闖國家級研究單位偷長鬃山羊標本，警調閱監視影像終於追到嫌犯車輛。（圖／記者賴文萱翻攝）

直至4月中旬刑事局鑑識中心指紋比對鑑定報告書出爐，發現一名40歲有竊盜前科的劉姓嫌犯曾到過現場，檢視列管80部車輛發現劉嫌車輛曾於2月6日下午現蹤，案情才露出曙光。

專案小組檢視各項證據之後認為時機成熟，5月29日漏夜遠赴台中市劉嫌住處執行搜索，將原屬高山的山羊標本及靈魂從市區引領回山上。據了解，劉男會偷走山羊標本的動機是為了收藏用。

▲警破案後，將原屬高山的山羊標本及靈魂從市區引領回山上。（圖／記者賴文萱翻攝）

研究中心的技工林先生對警察專業偵查極為讚許，並表示「牠（長鬃山羊）在中心10幾年了，當時病倒在研究中心旁，主任請了一位祈姓知名標本師傅將牠永留在研究中心，我以為小山羊都不回來了，警察真的很厲害！終於讓牠平安返回山上。」





▲六龜分局偵查隊同仁，默念為山羊靈魂引領回山上。（圖／記者賴文萱翻攝）