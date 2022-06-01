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社會 社會焦點 保障人權

恐怖撞擊畫面曝！自小客逆向撞騎士　直衝工地「墜4m深洞中」

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市安南區海佃路一段158巷和富東路口工地，1日上午9時36分許發生機車、自小客車禍，小客車在撞擊後更失控衝入4米深的工地，整起事故共釀成3人受傷，目前撞擊瞬間畫面也曝光，肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

監視器畫面拍下，黑色自小客逆向行駛，機車騎士見狀後一度調轉車頭想要閃避，但仍是來不及，當場遭到自小客猛力撞上，隨後小客車不停，持續向前直衝，一路衝進工地、墜入4米深的坑洞中。

▲台南市安南區海佃路一段158巷和富東路口工地，上午發生機車自小客車禍，造成小客車失控衝入4米深的施工地，消防人員將3名傷者送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

▲自小客在撞擊後直直衝、墜入工地坑洞中。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局119報案台於1日上午9時36分許據報，安南區海佃路一段158巷和富東路口工地發生機車自摔有人受傷，消防局馬上出動和緯消防分隊救護車前往救援，初步了解，墜入工地坑洞中的小客車內有2人，其中1人自行脫困、意識清醒，1人則需救助。

119馬上加派和緯及安南分隊、安南中隊、安和分隊消防車及救護車前往支援，消防人員用垂降方式下去救助，將車內副駕駛座女傷者救出，意識清醒，消防人員以救護車將自小客車及機車騎士等3人送醫就治，其中48歲機車騎士意識清，右小腿骨折，分送永康奇美醫院。目前真正肇事原因及相關責任正由市警三分局警方調查處理中

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