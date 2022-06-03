疫情不出門！車流少23%　交長：台鐵有上班「西線無戰事可出遊」

▲交通部長王國材今上午前往高公局視察端午首日交通。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

端午連假首日，上午國道大致順暢，10時過後壅塞路段增加，國1南下湖口到新竹出現20到30多公里龜速，往國5車流回堵回國3南深路到木柵，時速僅30到40多公里，其餘路段大致順暢。交通部長王國材表示，今上午交通量比過去端午少23%，加上台鐵端午有上班，「西線無戰事」，鼓勵國人出遊。

國道今(6/3)端午車潮較過往順暢，上午9時和10時後路線出現局部路段塞車，其中國1南下湖口服務區到新竹較塞，時速僅20到30多公里；另往國5車流漸增，國5南下南港系統到石碇時速約40多公里，往國5車潮一度回堵回國3，國3南深路到木柵時速僅30到40多公里。

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交通部長王國材今上午前往高公局交控中心視察，王國材受訪時表示，這次端午連假從今天上午到現在，交通量比過去端午節少23%，整個國道還算順暢，「加上端午節台鐵有上班，西線無戰事，鼓勵大家做好防疫可以出來走走。」

高公局預判今日上午有6大易塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段。

國道今疏導措施包括0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。