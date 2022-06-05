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恩恩爸想討錄音檔！新北市府挨轟　侯友宜親自回應了

記者皮心瑀／台北報導

新北2歲男童恩恩染疫病逝後，爸爸出面要求能夠調閱完整通聯還原真相，儘管市府提供錄音檔，但因隱私個資等因素無法讓恩恩爸帶回，引來部分人士批評，市長侯友宜更遭指「神隱過端午」。對此，侯友宜回應，外面的聲音相信大家都是好意的，對恩恩一家人一定會全力給予關懷，也會按照規定拿出資料。

2歲男童恩恩上個月染疫病逝，恩恩爸爸質疑，當時打電話求救等了81分鐘救護車才到，錯過了黃金救治時間，希望調閱完整通聯。針對為何不能讓恩爸將音檔帶回家，新北消防局日前已解釋，受限政府資訊公開法、通訊保障法，無法提供錄音檔，但可派專人隨時送錄音檔供恩爸聽取比對。

行政院長蘇貞昌5日表示，孩子都是大家心頭的寶貝，小生命的消失讓人深感遺憾和痛苦，他的父母親一定最想知道真相，希望能夠讓他們盡快取得相關資料。

面對外界關注，侯友宜今則在疫情記者會上強調，市府一定會盡力幫助恩恩爸爸，「我特別希望衛生局、消防局兩局長跟恩恩爸說明來龍去脈」，而外面的聲音「我相信大家都是好意的」。

有關「神隱爽過端午」的批評，據了解，侯友宜並非去過端午節，而是因為母親在5月23日辭世，依民間習俗子女需為辭世的長輩做七，因此連假日才未現身。

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