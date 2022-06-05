6非法移工闖紅燈撞人還落跑！路邊狂奔畫面曝　逮回5人竟全確診

▲6非法移工闖紅燈撞人逃逸畫面曝光 。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中龍井區2日下午發生一起肇事逃逸車禍！6名移工共乘轎車闖紅燈，撞上一名陳姓女騎士，造成陳女傷重目前仍在昏迷中，而車上6人當下竟棄車逃逸。警方獲報後展開追緝，並逮捕其中5人到案，另有1人在逃，釐清後發現6人都是逃逸移工，且落網5人全都是確診者，而事後6人逃逸畫面隨之曝光。

這起案件發生在2日下午，陳女下班行經事故路段，卻遭到一輛闖紅燈轎車撞上，造成陳女下頷骨開放性骨折、多處顏面骨骨折、肝臟撕裂傷、左右側恥骨上下支骨折、右髂骨骨折、右骨盆骨折、右側5~9肋骨骨折，目前仍在昏迷當中。

陳女父親事後在臉書發文，表示肇事車主當下並未協助女兒就醫，而是將車輛往旁邊外車道移動，並在停下車子後，車上6人一窩蜂下車而散，經過半個多小時警方才一一抓回5人，1人未抓到。

透過當時畫面可以看到，6人將車移至路邊後，便下車朝四面八方狂奔，有人往前逃逸，也有人往田裡面跑，有民眾見狀也立刻停車協助。警方釐清後發現，6人都是逃逸移工，駕駛人也是逃逸移工，且5人都是確診者，目前已經送往彰化移民署隔離。

陳父質疑，外逃移工為何能夠有車駕駛？而警方聯絡車主後，車主也沒有現身，疑似人頭戶，至今仍無法了解車子、車主從哪裡來，「想請問我們被害人要怎麼釐清？」他擔心會求償無門，「難道女兒就白白被撞嗎？我要怎麼樣才能替女兒討回一個公道？遇到這種外逃移工肇事，對一個平民父母來說，真的無奈又無助。」

陳父氣憤表示，「非法移工為什麼在台灣可以隨意開車，現在是沒有政府嗎？」而全案目前警方仍在積極調查當中，至於詳細案情也有待進一步釐清。