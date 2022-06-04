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南下慰問醫護　蔡英文示警：中台灣疫情近期可能會達高峰

▲▼總統蔡英文和衛福部長陳時中等人視察彰化基督教醫院和秀傳醫院，感謝防疫人員辛勞，王惠美並趁機爭取3大地方建設。（圖／彰化縣政府提供，下同）

▲▼總統蔡英文和衛福部長陳時中等人視察彰化基督教醫院和秀傳醫院，感謝防疫人員辛勞，王惠美並趁機爭取3大地方建設。（圖／總統府、彰化縣政府、彰基醫院提供，下同）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文4日上午南下到中台灣視察彰基醫院時提到，「中台灣的確診人數正在攀升，近期可能會到達高峰」，醫護人員的工作也相對會更加繁重，「今天來，除了要關心第一線的狀況，更重要的，就是要感謝大家的辛勞，大家真的辛苦了」。

蔡英文致詞時便表示，今天是端午假期第2天，來到中台灣，是因為隨著疫情發展的走向。疫情發生比較早的北台灣，近來有逐漸下降的趨勢；但是指揮中心最近提醒我們，中台灣的確診人數正在攀升，近期可能會到達高峰。

蔡英文指出，包括彰化基督教醫院，所有中部的醫護人員和防疫人員，工作也相對會更加繁重，「今天來，除了要關心第一線的狀況，更重要的，就是要感謝大家的辛勞，大家真的辛苦了」。

「彰基是中台灣歷史最久的醫療中心。」蔡英文表示，對彰化、南投、雲林、嘉義的民眾來說，彰基醫療服務的重要性。特別是，彰基有彰化以南唯一的兒童醫院，在兒童醫療照護上，承擔重要的責任。

蔡英文說，過去2年多，彰基更是民眾防疫的後盾，不論是在救治重症患者、支援篩檢或是接種工作，大家都是全力在拚，端午假期也都沒有休息。剛才進來的時候，在大廳上看到非常多在地鄉親，來這裡尋求醫療服務，工作同仁也都神采奕奕，雖然看起來工作很久，但是還是非常投入現在的工作，也看得出有很強的使命感。

「尤其是，當大家遇到確診的狀況時，都會感到不安。」蔡英文說，但是我們彰基排除萬難，首創24小時視訊問診、24小時給藥的服務。不分平日、假日，從確診、初評、給藥，彰基的服務是24小時不間斷，讓所有有需要的民眾，可以有穩定、可信賴的醫療管道，得到最即時的幫助。

蔡英文指出，這些醫療服務，必須投入很多的心力和人力，這一切，也都要歸功於每一位彰基人的努力，真的要謝謝所有的彰基人。

蔡英文提到，疫情期間，爸爸媽媽、阿公阿嬤，最擔心的就是小朋友的防疫問題，還有兒童醫療量能的問題。所以，中央跟地方都展現各種的措施，在這裡也要謝謝彰化的團隊跟中央，大家合作無間，在彰化這個地方，守住民眾的健康，同時在守護全體小朋友的健康上，更要全力以赴。

蔡英文指出，彰基是全國兒童醫療重症會診醫院。這是我們所建立的兒科重症遠距會診平台，全國共有11家醫學中心，來輪流排班會診，彰基也是其中一個。另外，像是在彰基提供的視訊門診真的很方便，目前全國也有177家醫院，一起開設線上遠距兒童門診。

如果小朋友需要到醫院求診，指揮中心也協調醫療單位，持續提升兒童綠色通道的量能，讓小朋友能夠優先受到診治，也比較不會跟其他患者互相排擠。目前全國已經有118間醫院、診所或衛生所，提供這樣的服務。

同時，我們也積極擴大收治重症兒童的病床數，現在一共加開了122張兒童專責加護病床。我們也會持續加開兒童專責病床，後續預計可以達到約750張，給重症兒童妥適的照顧。

「從今年初到現在，彰基收治了7位重症的小朋友，6位已經康復出院，現在還有1位雖然在加護病房，但是狀況也已經逐漸穩定。」蔡英文說，最讓人感到非常「感心」的一件事情，就是3天前，有一位確診媽媽懷了雙胞胎寶寶，懷孕29週在我們彰基緊急剖腹生產，媽媽和寶寶都很健康平安。我真的要非常感謝大家專業又用心的治療。

蔡英文也不忘提醒，在強化兒童照護量能的同時，透過施打疫苗，提升孩子保護力，也是非常重要的一環。目前，我們的兒童疫苗相當充足，在這幾天，我們看到許多家長，在假期當中，帶小朋友接種疫苗，我要感謝大家的配合。

蔡英文強調，政府會持續提升兒童疫苗覆蓋率，除了中央快速配送疫苗，也需要地方政府和第一線的醫護夥伴共同行動。中央會跟地方繼續密切合作，一起照顧好我們的孩子，一起照顧好我們的國民、縣民。

▲▼總統蔡英文偕同衛福部長陳時中視察彰基醫院。（圖／彰基醫院提供）

▲▼總統蔡英文偕同衛福部長陳時中視察彰基醫院。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文偕同衛福部長陳時中視察彰基醫院。（圖／總統府提供）

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