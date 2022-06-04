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葉元之化身「強泥戴普」　酸蔡政府動不動告人民

▲葉元之化身「強泥戴普」譏諷台灣時政。（圖／翻攝自YouTube／葉元之·原汁原味）

▲葉元之化身「強泥戴普」譏諷台灣時政。（圖／翻攝自YouTube／葉元之·原汁原味）

 記者蘇晏男／新北報導

國民黨新北市議員葉元之在個人YouTube頻道上傳最新嘲諷時事影片，模仿近日打贏官司案的好萊塢影星強尼戴普，化身為「強泥戴普」，酸蔡政府動不動告人民、福吉美快篩驗不出Omicron病毒、蔡政府隱匿疫情。此外，葉元之在片尾還改編歌星王心凌經典歌曲《愛你》，反諷民進黨一連串防疫的亂象。

影片一開始，葉元之模仿的「強泥戴普」表示自己最近告贏了前妻安柏，獲賠3億多台幣，特別來台灣考察，因為聽說台灣政府也很愛告人民，所以來學習。記者問葉元之，怎麼看行政院長蘇貞昌說要查辦藝人郭彥均的事件，葉回應，台灣政府很厲害，用告人的方式讓人民不敢講真話，正是他要學習的技巧；也許蘇貞昌覺得死10多位小孩沒有很多，但這數字在美國就覺得很多。

葉元之表示，總統蔡英文好像對藝人小孩出生比較有興趣，甚至對美國總統拜登的毛小孩也很重視，拜登狗過世，蔡總統馬上發文哀悼，但葉說，拜登搞不好覺得，「干你屁事」。他也勸台灣人，蔡英文就是不關心台灣小孩，台灣人要學習和這種總統「共存」，不要再逼她。

被問到國民黨質疑蔡英文隱匿防疫資訊，葉元之反諷，大家不要再抹黑蔡英文，因為蔡根本不關心防疫，怎麼會有隱匿資訊的問題；他也提到，蔡英文說五月會進一億快篩，到現在都沒到貨，可見對防疫不了解。

被問台灣唾液快篩疑驗不出Omicron病毒，葉元之說，要把當天通過緊急授權（EUA）的會議紀錄拿出來看，但他聽說，衛福部的會議紀錄比鹿鼎記裡的42章經還難找；他更反諷，陳時中之前請大家嫌快篩貴就不要買，其實是用另類方法，暗示大家不要買這沒用的唾液快篩，所以陳時中是個善良的人。

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