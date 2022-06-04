▲八家將面師義賣臉譜助弱勢，偕基隆市長參選人送關懷包。（圖／黃希賢辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市暖暖區八中社區發展協會理事長林浩隆，默默行善臉譜面師，勾勒出形形色色的「八家將」臉譜，將臉譜義賣的錢回饋鄉里，近日他與無黨籍基隆市長參選人黃希賢，募集生活物資關懷贈送給弱勢族群長輩。

八中社區發展協會長期舉辦愛心關懷行動，照顧附近里鄰，而暖暖八中一帶，人口老化益重，更有許多弱勢或行動不便族群，黃希賢為此解囊響應，募集愛心物資，包括新竹炊粉、沙拉油、碘鹽、酒精、口罩，希望協助長者與弱勢朋友，平安度過嚴重的疫情。

黃希賢表示，理事長龍哥對於社區內的里民照顧與關心，可謂無微不至，因此大家一起來募資做愛心，出力造福里民，另外龍哥的八家將臉譜逸品獨樹一格，結合濃濃的在地文化，歡迎大家來暖暖區金華街20號的八中社區發展協會（八堵廣興堂）參觀。

林浩隆（龍哥）表示，自己20幾歲迷上「八家將」文化，認為這是台灣民間廟宇特有的民俗瑰寶，3年前結識了回鄉的基隆在地青年，嘗試臉譜創作，從嘉義聘請專業的「面師」北上，也曾專程南下拜師學藝，根據在地文化勾勒臉譜，因此每個臉譜都有獨特的「靈魂」，並將臉譜義賣所得，都捐給長者及慈善團體。

臉譜在南部較為盛行，龍哥是基隆少有的「面師」，一直致力結合在地的傳統特色，是推動基隆八家將臉譜文化的重要推手，賦予每個臉譜新的生命，更積極發揮愛心，回饋社會、關懷鄉里，促進八中社區的發展不遺餘力！

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