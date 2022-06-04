山珍海味包回家！陽明海洋館推基隆城博伴手禮　響應低碳行動

▲山珍海味包回家！陽明海洋館推基隆城博伴手禮。（圖／基隆市政府提供，下同）



記者郭世賢／基隆報導

2022城市博覽會即將在10日至19日正式登場，陽明海洋文化藝術館攜手基隆市產業發展處、基隆區漁會、基隆市農會及七堵瑪陵休閒農業區發展協會以低碳為出發點，8日世界海洋日將推出首波《基隆山海繪》，6月10日起更將配合城博規畫城博啵套組，歡迎到基隆參觀城市博覽會。

產發處長黃健峰表示，凡於8日購買「陽明海洋文化藝術館」門票，即贈送「基隆山海燴-低碳料理包」數量有限，贈完為止。城市博覽會將登場，以整座城市都是展場與舞台的策展概念，結合陽明海洋文化藝術館旁的國門廣場、正濱漁港、海洋科學館、沙灣四大展區，帶你看見不一樣的基隆。

「基隆山海燴-低碳料理包」由在地餐廳暖暖的主廚林聖皓設計，以在地山海食材，基隆區漁會則推薦本港紅魽魚片、小卷；基隆市農會推薦七堵瑪陵地區生產的桂竹筍、山藥農產，並融入基隆特色吉古拉、魚餃入菜，並以「燴料理」烹煮，封存食材的風味，煮滾後再加入海鮮提味可口。

產發處長黃健峰指出，基隆靠山面海，孕育了豐富的山海物產，此次特別邀請在地餐廳合作，研發在地食材的山海燴料理包，讓民眾認識產地當季食材，料理包均附上食材標示，呼籲民眾以行動購買並多食用健康的低碳飲食:蔬果、海鮮與魚類來替代肉食，以減少產生過多的碳足跡及可能造成的溫室氣體排放。

陽明海洋文化藝術館館長張芯瑜表示，本次活動料理包主視覺融入基隆山、海、港、城文化內涵，聯名基隆山海品牌，潮嚮及Keelung1915文創品牌共同打造絕美包裝。訂購網址：https://reurl.cc/d2Oqkg。

6月8日世界海洋日來陽明海洋文化藝術館參觀，領略海洋文化，從看展及烹煮產地食材，為友善海洋action！另搭配城博會，陽明文化館也推出城博限定「城博啵棒」套組，內含「陽明文化館門票」1張及「加倍佳東京風味棒棒糖」1組，訂購網址：https://reurl.cc/mozkjM。

【更多新聞】

床底遺物藏千顆子彈！死者身分曝光 為港警總隊聘雇司機

快訊／整理親友遺物 打開床底紙箱...赫見千餘發子彈

基隆父女家中雙亡！爸爸先病死 身障女「無人顧」伴屍多天也喪命

基隆槓子寮走山「1萬車次才能清完」 業者胡亂掩埋廢棄物遭起訴