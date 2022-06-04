快訊／「捍衛戰士」震垮威秀影廳天花板　工務局開罰6萬

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大遠百裡頭的威秀影城，影廳發生天花板掉落，工務局派員至現場勘查，同步發出新聞稿說明：「據現場人員表示，初步研判疑似因天花板上方骨架鏽蝕後不慎掉落，實際發生原因仍待廠商檢查釐清。惟因該天花板掉落涉及公共安全，已違反建築法第77條規定，工務局將依法裁罰6萬元」。

▲工務局勘查威秀影城的影廳天花板，決定先開罰6萬 。（圖／高雄市工務局提供）

高雄大遠百驚傳天花板掉落！4日上午影城放映《捍衛戰士：獨行俠》，當時影廳內仍有民眾正在看電影，未料放映到一半，座位區第一排的天花板突然掉落，民眾當場嚇傻，所幸未造成人員受傷。業者表示，因IMAX影廳設備有問題，目前暫不開放，6日才會開放，目前場次都關閉，因為今天早上天花板掉下來，還在搶修中。

▲工務局勘查威秀影城的影廳天花板，決定先開罰6萬 。（圖／高雄市工務局提供）

▲工務局勘查威秀影城的影廳天花板，決定先開罰6萬 。（圖／高雄市工務局提供）

原本打算買IMAX影廳票觀看《捍衛戰士：獨行俠》的民眾則說：「很可怕，發生這樣的事當然不好，雖然想看IMAX撲空，就改買一般影廳的票。」也有中午12點要進場觀賞IMAX支持阿湯哥的民眾說，業者宣布影廳故障，就把票退掉，沒有說明原因，但後來發現是天花板故障，覺得蠻誇張，很危險，萬一砸下來，應該賠不起吧。

另有消費者表示，這真的蠻可怕，這種親臨現場的感覺，視覺震撼效果超逼真，假如真的遇到的話，會感覺不舒服，代表設備沒有維持得很好，業者沒有用心維護劇場，需要再加強。