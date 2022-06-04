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中南部疫情「一週內達高峰」　南病北送？莊人祥分析可能性

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情高原期，目前北部持續降溫，但中南部疫情升溫中，台南市更傳出專責病床的空床率僅剩15%；中央流行疫情指揮中心最新醫療量能數據顯示，南區專責負壓病床空床率僅剩下25.4%，發言人莊人祥分析，中南部疫情預估一週內達到高峰，台南目前還有至少2位數以上專責病床可開，衛生局已經準備加開。

▲▼6/4COVID-19醫療資源統計表。（圖／指揮中心提供）

▲6/4COVID-19醫療資源統計表。（圖／指揮中心提供）

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▲▼指揮中心發言人莊人祥說明6/4確診個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥說明6/4確診個案。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布新增6萬8,118例本土個案及33例境外移入，國內從疫情開始至今累積234萬餘例確診，確診率突破10%，相當於我國有1成人口曾感染新冠肺炎。

而今天本土個案，所有縣市都沒有超過萬例，包含連日病例超過萬例的新北市今天都僅新增9820例，但仍為所有縣市之首，其他依序是台中市9,511例、桃園市6,926例、台南市5,631例、台北市5,228例，共17縣市病例破千。

莊人祥表示，目前觀察北部疫情一直都在降溫狀態，加上目前處於連假，可能是通報數下降的因素之一，至於中南部則持續升溫，預計一週內會達到高峰。

根據指揮中心公布醫療量能列表，目前南區（雲嘉南）的空床率僅25.4%，台南方面，衛生局表示專責病床的空床率僅剩15%。莊人祥表示，先前就有請各區加開專責病床數，目前南區還沒開滿，在急性一般病床500床以上的醫院，專責病床至少要20%以上，200~499床醫院，開設比例至少10%以上，會請台南針對醫院專責病床做加開，預計會加開兩位數以上床位，等到中南部疫情開始降溫，病床量能會再更緩解。

媒體提問，若南區量能不足，有可能南病北送嗎？莊人祥否認，病床量能沒有開滿情況下，不太可能南病北送，除非開滿，目前還不到那個地步。另有醫師指，中南部專責病床多收治輕症，莊人祥則表示，目前醫院收治以中重症為主，如果醫院收治輕症，透過健保系統確認，可能就不給付處理。

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