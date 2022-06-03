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金門+129例！101歲確診奶奶亡　金酒公司22人確診

記者戴上容、林名揚／金門報導

金門今(3)日新增129名，確診累計2495例，目前收治中62例，其中無症狀或輕症50例、中症11例、重症1例，另新增1例死亡個案，為101歲女性長者。另外，金酒公司3日計確診22人，生產線、廚房等相關場域暫停使用，金酒員工6日快篩陰才能上班。

▲▼ 0603金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門今(3)日新增129名 、新增1例死亡個案。（下圖同／記者林名揚翻攝）

▲▼ 0603金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 金門6/3確診概況，新增129例、1死亡。（圖／記者戴上容攝）

▲▼ 0603金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

今(3)日新增129名，確診累計2495例，目前收治中62例，其中無症狀或輕症50例、中症11例、重症1例；確診者居家照護591例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者148人，目前居家隔離287人，解除居家隔離95人。

新增129例，男性82例、女性47例，年齡介於未滿5歲至90歲以上，年齡分布：5歲以下10例、6歲至12歲9例、13歲至19歲3例、20歲至29歲11例、30歲至39歲25例、40歲至49歲18例、50歲至59歲15例、60歲至69歲11例、70歲至79歲13例、80歲至89歲11例、90歲以上3例。

新增1例死亡個案，為101歲女性長者，有失智症病史，因確診住進部立金門醫院專責病房，1日晚上發生吸入性肺炎，最終導致呼吸衰竭，不幸於昨(2)日下午5時許辭世。

統計至6月2日，5到11歲BNT兒童疫苗累計接種人數2276人，6到11歲兒童莫德納疫苗累計接種人數564人，累計接種人數2,420人，縣內國小以下學童第一劑疫苗覆蓋率61.14%；另今(3)、明(4)日兩日，金城學區中正國小也正進行疫苗接種。

行政院宣布免費提供中小學生每人4劑家用抗原快篩試劑部分，縣府表示，快篩試劑將由中華郵政公司直接寄送到學校發放，應屆畢業生可返校領取。

針對金酒公司本(3)日計確診22人，金酒公司已於6月1日發放快篩劑予員工(含約聘僱人員)，6月6日需快篩陰性才可上班，相關生產班已全數進行PCR採檢，檢驗結果計13人確診。

▲▼ 0603金門 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金酒公司本(3)日計確診22人 。（圖／記者林名揚翻攝）

另自5月22日起，金酒公司各廠休息室暫停使用，休息區、生產線、廚房等相關場域全面清消暫停使用。目前該公司快篩劑庫存約有8,784劑，另已加購共同供應契約10,000劑快篩備用，預計6月中旬到貨。

今年國中會考在5月21、22日舉行，考試期間因確診而無法應考，本縣考生共有12名，將在明(4)、後(5)日安排在金門高中試場進行補考。

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