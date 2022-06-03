車開一半驚見「血色斷腿」躺路上　女性殘屍詭藏旁邊民宅

▲澳洲一位民眾在公路上發現人類斷腿。圖為事發的斯圖爾特高速公路某路段。（示意圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲北領地（Northern Territory）發生駭人案件，一名駕駛正在公路上行駛，經過首府達爾文（Darwin）南部郊區路段時，竟發現一截「深色皮膚人士」的斷腿橫躺路面，嚇得趕緊通報。警方展開大規模搜索後，在幾公里外的一間民宅找到剩餘遺體，他們證實死者為一名原住民女性，疑遭車輛撞擊後去世。

《澳洲廣播公司》等外媒報導，警方5月31日上午接獲通報後研判，30日晚間可能發生車禍肇逃事件，導致死者部分遺體留在現場。警官莫里西（Paul Morrissey）也表示，遺體狀況符合遭車輛撞擊後的結果，「我們認為她是一起車禍事故的受害者。」

隨後，警方以肇逃罪名逮捕2名嫌犯。他們透露，23歲男子疑似車速過快、撞上死者，50歲女子協助把遺體搬運到民宅內，試圖掩蓋罪行。但目前尚不清楚2嫌是否有血緣關係。

警方尚未公布死者身分或年紀，僅透露正持續與家屬保持聯繫。但先前法醫病理學家研判，死者應為青少年或成人。警官莫里西表示，檢方預計控告2嫌駕駛致死、企圖妨礙司法公正等罪名，「這令人非常不安。沒有報警或提供幫助是一回事，但進一步試圖隱匿罪行，是非常可怕的。」

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