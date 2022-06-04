日本「22歲正妹」捲入振興款詐領案　網看亮點全歪樓：太大了吧

▲涉嫌詐領疫情振興款的女嫌犯佐藤凜果，因為外型與身材太亮眼，讓許多網友歪樓。（圖／翻攝自twitter／@twprox）



記者林彥臣／綜合報導

日本發生疫情振興款集體詐領案件，涉案人包括東京國稅局工作人員在內，同夥可能高達200人，目前已有7人已經被捕，其中一名被捕的22歲女嫌犯，因為外型出眾與傲人身材，讓網友的討論全歪樓表示，「太大了吧」。

根據NHK報導，被捕的國稅局工作人員為今年24歲的塚本晃平，另外其他落網的共犯，也全都是二十多歲的年輕人，他們偽裝成獨資經營者，透過Line等方式，邀請了200多人提供人頭資料，其中多數是高中或大學生，藉此詐領疫情振興款。

其中一位遭到逮捕的女嫌犯，是今年22歲的房地產公司員工佐藤凜果，即使戴上口罩還是看得出來外型相當出眾，加上身材又相當傲人，引發許多網友的討論。

有日本網友在推特上表示，「佐藤凜果巨乳正妹無罪」、「巨乳正妹有G嗎？她應該無罪其他6個可以死刑」、「一直肆無忌憚，領取非法福利的佐藤凜果，也太可愛了吧」。

台灣的PTT鄉民表示，「大奶即正義」、「請服AV勞役抵罪」、「如果有犯法，希望她知道道歉的常識！」、「吼真的好大。。。而且眼神也無辜可憐」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完