北韓疫情猛燒！金正恩卻被抓包「開奢華遊艇嗨遊度假島」

▲金正恩被踢爆在北韓疫情嚴峻之際到元山度假。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

北韓新冠疫情嚴峻，但美國專門報道北韓新聞的網站NK News卻發現，北韓最高領導人金正恩的豪華遊艇出現在元山市海域，顯示金正恩可能在北韓正飽受疫情折磨之際，不顧人民生活在水深火熱之中，自行前往元山度假，與他過去一直打造的愛民形象形成強烈對比。

據NK News報導，地球成像公司Planet Labs拍到，一艘豪華遊艇在6月1日駛出了金正恩元山官邸附近水域，並在元山的葛麻半島（Kalma）環繞一周後，往Tae Island的方向開去。

Kim Jong Un could have taken a vacation on North Korea's east coast on Wednesday, satellite imagery suggests.



One of the DPRK leader's multimillion-dollar Princess-brand yachts could be seen moving from his Wonsan mansion to Tae Island.https://t.co/h2ATLoY14H — NK NEWS (@nknewsorg) June 3, 2022

另一張在幾分鐘後拍攝的照片顯示，元山附近還停有一艘長約26公尺的白色遊艇和一艘長約50公尺的藍色遊艇，而這艘白色遊艇與金正恩的「公主號」遊艇十分相似，因此外媒認為，金正恩最近正與家人一同在元山度假。

報導稱，雖然金正恩的遊艇有可能在他不在的情況下借給他人使用，不過按往例來看，豪華的「公主號」通常是他或其家人專用的，而且金正恩在5月27日出席元山活動時，也被媒體拍到「公主號」的身影，因此外媒認為，金正恩最近很有可能一直都在元山度假。

北韓最近的新冠疫情相當嚴重，北韓中央通信社（KCNA）2日指出，當地單日新增了約9.6萬起「發燒案例」，但過去一直以「愛民」形象示人的金正恩，卻在此時到元山度假，與過去形象形成強烈對比。