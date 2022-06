北韓疫情猛燒！金正恩卻被抓包「開奢華遊艇嗨遊度假島」

▲金正恩被踢爆在北韓疫情嚴峻之際到元山度假。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

北韓新冠疫情嚴峻,但美國專門報道北韓新聞的網站NK News卻發現,北韓最高領導人金正恩的豪華遊艇出現在元山市海域,顯示金正恩可能在北韓正飽受疫情折磨之際,不顧人民生活在水深火熱之中,自行前往元山度假,與他過去一直打造的愛民形象形成強烈對比。

據NK News報導,地球成像公司Planet Labs拍到,一艘豪華遊艇在6月1日駛出了金正恩元山官邸附近水域,並在元山的葛麻半島(Kalma)環繞一周後,往Tae Island的方向開去。

Kim Jong Un could have taken a vacation on North Korea's east coast on Wednesday, satellite imagery suggests.



One of the DPRK leader's multimillion-dollar Princess-brand yachts could be seen moving from his Wonsan mansion to Tae Island.https://t.co/h2ATLoY14H