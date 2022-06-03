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張競／從自衛隊新聞稿談「情報戰」　事關吾人安危豈容作壁上觀

▲▼從自衛隊新聞稿談「情報戰」。（圖／翻攝自統合幕僚監部）

▲6月1日日本自衛隊統合幕僚監部，針對共軍艦艇編隊通過奄美海峽動態發佈新聞稿。（圖／翻攝自統合幕僚監部）

文／張競

6月1日日本自衛隊統合幕僚監部，針對共軍艦艇編隊通過奄美海峽動態發佈新聞稿(如附圖一)。整個編隊航跡動態示意圖如附圖二所示，但本項新聞稿卻顯現出數項值得關注思考要點，分述如下祈請參考賜教：

▲▼從自衛隊新聞稿談「情報戰」。（圖／翻攝自統合幕僚監部）

▲共軍艦艇編隊通過奄美海峽編隊航跡。（圖／翻攝自統合幕僚監部）

1.日本海上自衛隊派遣用於情報搜集與警戒監控兵力計有第一海上補給隊下屬駐防母港為海軍舞鶴基地之補給艦摩周號(ましゅう ，JS Masyu, AOE-425)以及第一航空群駐地為鹿屋之P-1型海上偵巡機。

▲▼從自衛隊新聞稿談「情報戰」。（圖／翻攝自統合幕僚監部）

2.儘管第一海上補給隊之指揮部是位於橫須賀，但其屬艦卻是分遣駐防在不同基地；但從附圖四海上自衛隊各地方隊駐防區域圖來看，可能會有人不理解為何駐防在舞鶴基地之艦艇會在鹿兒島縣與沖繩縣周邊海域活動，並且奉派擔任監控共軍艦艇兵力？

其實日本海上自衛隊平時任務派遣原則是各地方隊所轄艦艇兵力，基本上是負責防區海域各項任務，但在必要時仍然可以離開防區海域統一運用派遣。

▲▼摩周號(ましゅう ，JS Masyu, AOE-425)。（圖／轉載自張競臉書）

▲摩周號(ましゅう ，JS Masyu, AOE-425)。（圖／轉載自張競臉書）

儘管摩周號補給艦(如附圖五)駐防母港是舞鶴基地，但就其兵力序列來說，該艦卻不是隸屬於舞鶴地方隊。所以該艦在琉球群島周邊海域執行任務，確實合情合理。

3.但是由該艦基本性能來說，擔任情搜監控任務確實是有點不太合適，因此不無可能是因為當時該艦恰好在附近海域活動，直接將原任務暫停或取消，再將兵力轉用所致，確實是有此可能性。

同時權衡海域監控與艦艇跟監任務需求，水面艦艇僅為空中偵巡儎臺之輔助兵力，因此儘管摩周號能力不盡理想，但就節約兵力因素考量輔，湊和著用也無大礙，所以才會擺出此等戲碼。

▲▼從自衛隊新聞稿談「情報戰」。（圖／翻攝自統合幕僚監部）

▲海上自衛隊空中偵照辨識確實受到氣象因素影響，在視界不良狀況下，儘管無法獲得具體影像資料供作辨識參考，但卻仍然得以精準列出艦名。（圖／翻攝自統合幕僚監部）

4.依據附圖三所顯示圖像資料判斷，海上自衛隊空中偵照辨識確實受到氣象因素影響，在視界不良狀況下，儘管無法獲得具體影像資料供作辨識參考，但卻仍然得以精準列出艦名，顯然具有相當程度不同情資來源整合能力，吾人必須肯定海上自衛隊情報作業能量。

5.海上自衛隊能夠在無法目視或透過影像鑑別，但卻仍可研判出特定艦名，除參證媒體報導共艦在東海實施演訓之公開情資外，恐怕主要還是仰賴電偵截收，依據辨識其雷達參數，對比電子作戰序列資料庫，作為目標識別最主要研判分析基礎。

6.共軍艦艇常態穿越日本西南諸島各個國際水道，雙方貓捉老鼠大打情報戰，透過測試反應循環過程，掌握對方作業常軌modus operandi與反應時間，以便推估其作業能量與作戰規定。

7.日本自衛隊統合幕僚監部每次詳細說明諸多資訊以及參數，其實日積月累都是會讓解放軍從中歸納揣摩出很多有用情報。但是軍事用兵過招向來都是虛虛實實，自衛隊所發新聞稿是否詳實，其中是否在文字運用與字裡行間另有誤導佈局，這就是情報戰場鬥智鬥力擂臺啊！

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