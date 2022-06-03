日本2021年新生兒僅81.1萬人創新低！產婦第一胎平均年齡30.9歲

▲日本2021年出生率創新低。（示意圖／取自Pixabay）



記者王佩翊／綜合報導

日本厚生勞動省3日公布最新人口動態統計，該份數據顯示，2021年日本的新生兒總數僅81.1萬人，比2020年還少了2萬9231人，創下有紀錄以來的新低，恐怕2022年將會跌破80萬大關。事實上，根據日本政府2017年的預估，要到2027年新生兒數才會跌到81.5萬以下，沒想到如今卻提早6年達到該數字。

根據《共同社》報導，厚生勞動省的最新人口動態統計顯示，2021年出生的新生兒僅81萬1604人，下跌至開始統計後的新低。除了出生率外，合計特殊出生率（每名女性一生中所生的孩子預估數）、結婚登記對數等，都比往年還要低。

合計特殊出生率為1.3，較2020年少0.03，同時也是連續6年下降。而結婚登記數則為50萬1116對，比2020年少了2萬4391對，創下二戰後的最低數字。2021年的死亡人數則達到戰後最多，共143萬9809人，比2020年還多了6萬7054人。日本的少子化發展已經超越原本的預估速度，不只面臨人手不足，社會保險負擔也將成為未來隱憂。

根據《日本放送協會》報導，厚生勞動省表示，因為16歲以上至40多歲的女性人口減少，加上晚婚趨勢，產婦的年齡逐漸上升，對出生率下降有一定影響。另外，雖然目前尚無法確定出生數下降與新冠疫情的關聯性，但是對於疫情的不安，的確會影響女性懷孕生子的意願。

另一方面，在統計數據中，產下第一胎的產婦平均年齡為30.9歲，也是有紀錄以來的最高數字。

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