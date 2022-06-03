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快訊／侯漢廷重複確診「病況更嚴重」　昨才與柯文哲面談3分鐘

▲侯漢廷3日曝自己重複確診。（合成圖／翻攝自侯漢廷臉書、記者劉昌松攝）

▲侯漢廷3日曝自己重複確診。（合成圖／翻攝自侯漢廷臉書、記者劉昌松攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市議員侯漢廷4月底才確診新冠肺炎，孰料解隔後至今約1個月，今（3日）透露自己「重複確診」，自嘲是台灣政治人物第一人。侯漢廷說前天咳嗽，昨晚發燒頭暈，病況較上個月確診嚴重。另外，侯漢廷也提及，昨才與台北市長柯文哲面談3分鐘，希望柯不要被他感染。

「端午安康，向各位報告，我重複確診了，成為台灣唯一重複確診的政治人物（苦笑）。昨天才在政論節目談重複感染，緊接自己也中了。」侯漢廷3日在臉書表示，自5月初解隔離以來，他除了較易疲憊、喉嚨不適，並無其餘症狀。

侯漢廷說，日前他的家人確診，他依規定無症狀且打疫苗無須匡列隔離，但謹小慎微不出入公眾場所，戴滿兩層口罩，與人因公面對面交談不超過三分鐘，各種殺菌消毒液噴好噴滿，且兩天快篩陰性。然而前天咳嗽，昨晚發燒頭暈，退燒後鎮夜喉嚨狂咳，較上個月確診嚴重，喉嚨既像破了深淵，又時刻感到刀割斧劈，昨晚今晨快篩陽性。「有新症狀、有接觸新確診者，當然是重複感染。」

侯漢廷也提及，他昨天下午才跟柯文哲面對面談論台北市要購買兒童HFNC，會談才三分鐘，希望柯文哲不要被他感染。

不過儘管確診，侯漢廷仍酸，他的服務團隊自除了主任外，全員確診，為民進黨「新台灣模式群體免疫」積極貢獻，富有極高台灣價值，「我以前輩身份竭誠邀請蔡英文、蘇貞昌以及所有民進黨立委側翼媒體網軍，黨工助理集體確診、家人不分老小也確診，共同響應自己的新台灣模式。」

▼侯漢廷3日在臉書自曝重複確診。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

▼侯漢廷3日在臉書自曝重複確診。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

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