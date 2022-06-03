黑海數千隻海豚亡！被炸傷喪失導航能力　科學家：恐與戰爭有關

▲2020年5月，海豚在土耳其伊斯坦堡黃金角游泳。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約時報報導，黑海地區海豚被發現大量死亡，數量多達數千隻，相當驚人，有的是被炸彈或水雷炸傷，部分被沖上保加利亞、羅馬尼亞、土耳其和烏克蘭沿岸。這突如其來的狀況引發科學家關注，有的人認為，這或許和烏克蘭戰爭有關。

多名科學家認為，烏克蘭海岸線上所爆發的戰火，對環境造成難以估量的破壞，同時干擾海豚棲息地，然而這一切因為戰爭的爆發，收集相關詳細資料的行動變得不可能，使得海豚大量死亡仍舊是個謎。

來自保加利亞、土耳其和烏克蘭的多份研究發現，受到戰爭影響，海洋生物多樣性面臨的威脅越來越大，包括在沿海索餌場投擲的炸彈、船隻沉沒外洩的燃料，河流也會被彈藥化學物質所汙染。

烏克蘭圖茲拉河口國家自然公園的環境科學家伊萬魯澤夫（Ivan Rusev）表示，自從戰爭爆發後有數千隻海豚死亡，「部分海豚被炸彈或水雷炸傷，使得牠們無法再為自己導航，當然也不能覓食」，且船隻噪音增加與強大聲納系統的使用恐怕也造成海豚迷失方向。

土耳其海洋研究基金會3月份報告指出，被沖上岸的海豚屍體數量驚人增加中，正在調查為何類似狀況越來越多，包括這是否與黑海北部軍事活動有關係。俄羅斯海軍控制烏克蘭沿岸的黑海區域，封鎖所有烏克蘭船隻，控制黑海及亞速海沿岸多個關鍵港口。

在戰前，有100名科學家在黑海與地中海地區調查海洋生物，發現黑海是超過25.3萬隻海豚的家園。如今戰爭對海豚及其他海洋生物的所造成的最終影響仍有待觀察。