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北頓內茨克7成淪陷！俄軍推進市中心　烏軍擬戰略性撤退

▲▼ 烏克蘭東部重要城市北頓內茨克。（圖／達志影像）

▲ 烏克蘭東部北頓內茨克正上演激戰。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭東部盧甘斯克州持續上演激戰，北頓內茨克市（Severodonetsk）已有70%地區淪陷，俄軍正朝市中心推進。州長海岱（Serhiy Hayday）坦言，在此取得勝利將大大鼓舞俄軍士氣，但烏軍可能為避免造成更多傷亡，採取戰略性撤退，並在城市外圍築起防禦陣地。

《天空新聞》指出，俄國總統普丁希望烏東分裂份子完全掌控頓巴斯，目前將俄軍部隊集中於頓內茨克及盧甘斯克。若北頓內茨克淪陷，盧甘斯克將完全落入俄方手中，成為普丁侵烏以來最大成就。如今戰火已蔓延至城市街頭，北頓內茨克5月31日暫停疏散平民。

海岱接受專訪表示，北頓內茨克已有7成地區由俄軍控制，但淡化該市戰略重要性，「雖然我不是軍人，但在我看來，為奪回這座沒有戰略軍事意義的城市而損失大量士兵是沒有意義的。這座城市在軍事意義上並不重要，像鄰近的城市利西昌斯克（Lysychansk）就擁有更多高地」，更適合作為軍隊陣地。

俄軍5月30日佔領北頓內茨克東部一座發電廠及一家飯店，當天夜晚緩慢朝市中心推進。烏軍不得不撤退，據報正往利西昌斯克移動。海岱透露，烏軍可能撤出北頓內茨克，並在城外建立防禦陣地，以阻擋俄軍進一步攻勢。

他強調，俄國將所有部隊派來佔領盧甘斯克，守軍已經奮戰逾3個月，「我們抵抗的時間越長，獲得的外國武器就越多，能夠重新武裝部隊並阻止俄軍，甚至反擊。」

盧甘斯克地區居民在戰火下過著地獄般的生活，沒有水電和天然氣可用，俄軍持續不斷的轟炸更導致人道主義救援無法進入。海岱指控，俄軍犯下多條戰爭罪，「我們的孩子正在死去。俄軍向人民躲藏的學校投擲炸彈，破壞所有變電站，打爆主要瓦斯管線，摧毀所有醫院，許多平民喪命。」

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