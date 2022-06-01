俄軍轟炸化工廠！北頓內茨克竄粉色煙霧　澤倫斯基：真是瘋了

▲ 北頓內茨克化工廠遭俄軍轟炸。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭東部城市北頓內茨克（Severodonetsk）爭奪戰升級，就連化工廠也成為轟炸目標。烏國官員指控，俄軍攻擊一座化工廠硝酸槽，在遠處就可看見工廠噴出的橘粉色煙霧。當局緊急呼籲民眾避免外出，以免中毒。總統澤倫斯基對此指責，俄國此舉根本「瘋了」。

The #RussianArmy launched an air strike on #Sieverodonetsk: a hit got into a cistern with nitric acid at a chemical plant.



The head of the #Luhansk RMA, Haidai, urged to stay in the shelters.#UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/f5zMGuvlth — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 31, 2022

綜合《衛報》、《法新社》報導，烏東盧甘斯克州州長海岱（Serhiy Hayday）5月31日在Telegram發文指控，俄軍攻擊北頓內茨克市一家化工廠硝酸槽，呼籲居民不要離開藏身之處，以免吸入有毒氣體。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）分享的照片可見，硝酸槽竄出大量局粉色煙霧，籠罩附近上空，不過目前尚無法證實照片真實性。

北頓內茨克為工業中心，近來遭到俄軍猛攻。化工廠被轟後，澤倫斯基則拍攝影片譴責，「考慮到北頓內茨克的大量化工產品，俄軍在那裡的攻擊真是瘋了，包括盲目的空襲。但戰爭邁入第97天，俄軍、俄國指揮官和士兵的任何瘋狂行徑都可以接受，已經不足為奇。」

►北頓內茨克7成淪陷！俄軍推進市中心 烏軍擬戰略性撤退

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》