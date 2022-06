俄軍轟炸化工廠！北頓內茨克竄粉色煙霧　澤倫斯基：真是瘋了

▲ 北頓內茨克化工廠遭俄軍轟炸。(圖/翻攝自Telegram)

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭東部城市北頓內茨克(Severodonetsk)爭奪戰升級,就連化工廠也成為轟炸目標。烏國官員指控,俄軍攻擊一座化工廠硝酸槽,在遠處就可看見工廠噴出的橘粉色煙霧。當局緊急呼籲民眾避免外出,以免中毒。總統澤倫斯基對此指責,俄國此舉根本「瘋了」。

The #RussianArmy launched an air strike on #Sieverodonetsk: a hit got into a cistern with nitric acid at a chemical plant.



The head of the #Luhansk RMA, Haidai, urged to stay in the shelters.#UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/f5zMGuvlth