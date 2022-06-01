　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍轟炸化工廠！北頓內茨克竄粉色煙霧　澤倫斯基：真是瘋了

▲▼ 烏克蘭東部盧甘斯克州北頓內茨克市（Severodonetsk）化工廠遭俄軍轟炸。（圖／翻攝自Telegram）

▲ 北頓內茨克化工廠遭俄軍轟炸。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭東部城市北頓內茨克（Severodonetsk）爭奪戰升級，就連化工廠也成為轟炸目標。烏國官員指控，俄軍攻擊一座化工廠硝酸槽，在遠處就可看見工廠噴出的橘粉色煙霧。當局緊急呼籲民眾避免外出，以免中毒。總統澤倫斯基對此指責，俄國此舉根本「瘋了」。

綜合《衛報》、《法新社》報導，烏東盧甘斯克州州長海岱（Serhiy Hayday）5月31日在Telegram發文指控，俄軍攻擊北頓內茨克市一家化工廠硝酸槽，呼籲居民不要離開藏身之處，以免吸入有毒氣體。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）分享的照片可見，硝酸槽竄出大量局粉色煙霧，籠罩附近上空，不過目前尚無法證實照片真實性。

北頓內茨克為工業中心，近來遭到俄軍猛攻。化工廠被轟後，澤倫斯基則拍攝影片譴責，「考慮到北頓內茨克的大量化工產品，俄軍在那裡的攻擊真是瘋了，包括盲目的空襲。但戰爭邁入第97天，俄軍、俄國指揮官和士兵的任何瘋狂行徑都可以接受，已經不足為奇。」

►北頓內茨克7成淪陷！俄軍推進市中心　烏軍擬戰略性撤退

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►石墨烯＋蠶絲也太高級！男性內褲大打折

ET快訊
精子被啃到「缺頭沒尾巴」！夫妻不孕原因找到了
端午節前「2時段有雨」　連假降雨熱區出爐！
女大生騎機車遭撞噴！　掉落水溝身亡
快訊／30元課金中百萬　雲端發票完整清冊出爐
日本課長愛上台灣G奶風俗孃！掏空公司25億　躲高雄買豪宅慘了
陳亮達今告別式　最喜歡的林智勝現身：終於趕上送你最後一程
夫疑妻外遇9刀砍死她　還開視訊給岳母看「行刑」畫面
快訊／今本土+88247各縣市分佈曝　「3縣市」破萬例

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭記者偷偷開走俄軍戰車　開箱驚見「軍備大禮包」爽翻！

卡達王妃驚傳「吸毒吸到死」　曾控前夫性侵女兒！密友揪疑點

懷孕不方便趴下！　26歲孕婦被警察「連開5槍」爆血畫面曝光

北韓：台灣是中國的一部份！　怒批美國拜登「軍事介入」台海問題

俄軍轟炸化工廠！北頓內茨克竄粉色煙霧　澤倫斯基：真是瘋了

西方援烏激怒俄國！正妹主播批「三戰已開打」：讓北約也去軍事化

男歌手「飆唱1hr後」倒地亡！胸痛爆汗衝出後台　最後身影曝光

參加沙灘派對惡男砸石攻擊　女在「200遊客附近」被爆頭性侵

黑白條紋圖中「暗藏1動物」　網友瘋挑戰：只有1％的人能看到

南韓今地方選舉　尹錫悅上任22天遇「延長賽」　他總統落選再批戰袍

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hr一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

＋886詐騙來電！夫妻不配合　假行姨嗆：出異常你承擔？

汪小菲遭爆「有5對象」婚內出軌！　狗仔狠嗆：你不告我，就是懦夫

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

社死！線上課忘關鏡頭　她自信跳舞畫面全被錄

烏克蘭記者偷偷開走俄軍戰車　開箱驚見「軍備大禮包」爽翻！

卡達王妃驚傳「吸毒吸到死」　曾控前夫性侵女兒！密友揪疑點

懷孕不方便趴下！　26歲孕婦被警察「連開5槍」爆血畫面曝光

北韓：台灣是中國的一部份！　怒批美國拜登「軍事介入」台海問題

俄軍轟炸化工廠！北頓內茨克竄粉色煙霧　澤倫斯基：真是瘋了

西方援烏激怒俄國！正妹主播批「三戰已開打」：讓北約也去軍事化

男歌手「飆唱1hr後」倒地亡！胸痛爆汗衝出後台　最後身影曝光

參加沙灘派對惡男砸石攻擊　女在「200遊客附近」被爆頭性侵

黑白條紋圖中「暗藏1動物」　網友瘋挑戰：只有1％的人能看到

南韓今地方選舉　尹錫悅上任22天遇「延長賽」　他總統落選再批戰袍

聯電每股配息3元　6月22日除息

統一獅安排先發輪值　潘威倫下周叩關3萬球

全球超算最新排名曝光！　陸官媒揭「美獨霸原因」

先探／台積電的護國小神山　創意+精材+采鈺

Lenovo新筆電齊發　電競、上班需求一次滿足

解決40年園區交通瓶頸　竹市高峰路拓寬一倍7月動工

6月桶裝瓦斯維持原價　台灣中油回補先前吸收漲幅

端午節前「2時段有雨」　連假降雨熱區出爐！收假日梅雨鋒面開炸

Vtuber消失半年自爆「慘遭人口拐賣」淪人體菸灰缸！官方闢謠封號

高爾夫球場非娛樂場所　財政部應停徵高球場娛樂稅

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

國際熱門新聞

工人中3億頭獎翻身富豪　爽不到5年被判關到死

黑白條紋圖「藏1動物」：只有1％的人能看到

女團「迪士尼跳躍合照」大走光！　主唱摔出丁字褲

女研究員進元宇宙遭性侵！被人「從後面來」

CNN：北京能奪台　但要付出血腥代價

老婆3餐全煮泡麵　他怒喊離婚鬧上法院

男歌手飆唱1hr猝死　衝出後台身影曝

他舉50公斤啞鈴撕裂二頭肌！　皮膚潰爛慘截肢

禁停告示沒用！屋主貼這4字直接見效

65歲↑「打完3劑」死亡率仍高　醫曝2原因

媽首次網購下單便宜家具　兒開箱笑翻吸44萬次觀看

日本家電大缺貨　專家曝：難恢復正常

道瓊早盤大跌430點　聯準會鷹派昨才放話升息

「這一國」俄羅斯石油採購量飆升近9倍

更多熱門

相關新聞

西方援烏激怒俄國！正妹主播：三戰已開打

西方援烏激怒俄國！正妹主播：三戰已開打

隨著烏俄戰火蔓延，西方國家為烏克蘭提供先進武器的行動仍在持續，也讓俄羅斯的怒火升級。親克里姆林宮媒體「俄羅斯-1」在5月30日怒批，西方援烏的行動讓烏俄戰爭升級為第三次世界大戰，甚至還嗆聲道，俄羅斯是時候該結束對烏的「特別軍事行動」，並讓整個北約（NATO）去軍事化了。

俄羅斯再斷丹麥、德國天然氣供應

俄羅斯再斷丹麥、德國天然氣供應

「這一國」俄羅斯石油採購量飆升近9倍

「這一國」俄羅斯石油採購量飆升近9倍

北頓內茨克7成淪陷　俄軍推進市中心

北頓內茨克7成淪陷　俄軍推進市中心

俄2上校氣炸飆罵普丁「X的混蛋」音檔曝光

俄2上校氣炸飆罵普丁「X的混蛋」音檔曝光

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄盧甘斯克北頓內茨克

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《浪子回頭》潘綱大「前妻驚傳輕生亡」！

不斷更新／高雄、台南遠距再延長　全國遠距一次看

快訊／狗仔葛斯齊爆「手上也有他的卦！」　林俊傑公司火速回應了

200萬元新車熄火修5次　車主怒寫整車咒語

狗仔葛斯齊39字回嗆「林俊傑套房」公司聲明！

歐漢聲離開台灣！消失8個月心酸近況曝

即／汐止聯結車輾過機車　一對男女壓輪下失去心跳

和飯店「同天生日」免費入住、吃早餐

陪審團「關鍵一問題」糾結10小時

葛斯齊揭「林俊傑鹿晗等4藝人」爆料真相！

葛斯齊爆汪小菲「把懷胎9月大S推地上」！陳建州介入衝突

快訊/死亡暴增122例！今本土+88247

《玩很大》柯有倫對看KID哭到發抖

汪小菲2天內態度大逆轉！

遭連千毅爆料惡行！　鳳梨認了反酸：欠的刑期還一還

更多

最夯影音

更多
尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了

尹汝貞奧斯卡「頒獎比手語」全場歡呼　暖心內幕公開...看哭了
隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hr一萬XD

長瀨昆妮深U回歸！3度放鳥連千毅　直播甜教日文…要收他1hr一萬XD

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　猴子遭黃蜂狂螫沒在怕！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面