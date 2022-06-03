普丁正在指望「國際社會變冷漠」　CNN分析：誰撐更久就贏了

▲CNN指出，普丁可能指望國際社會對烏俄戰爭變得漠不關心。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

CNN以「在100天的戰爭之後，普丁指望世界的冷漠」為題報導，烏俄戰爭的決勝因素可能是「誰有更多時間」，究竟是一位可能掌權至死的俄羅斯獨裁者，或者正為國家存亡奮戰的烏克蘭人民？與此同時，國際媒體關注度正在消退，而這可能正是普丁樂見的，因為他不像澤倫斯基那樣，必須面對國內壓力。

普丁可能注意到，在美國及其他地區，高昂能源成本及不斷上漲的物價，更能引發輿論、左右選舉結果，因此正在指望國際社會關注度降低。同時，他已經終結所有政治反對聲浪，也有效控制媒體，根本不須面臨任何國內壓力。

相較之下，雖然澤倫斯基在全球國會視訊演說，提醒有意推動烏克蘭割讓土地、安撫普丁的世界領袖，這一切都必須交由烏克蘭人民決定，與傷兵及平民親民自拍時，流露出溫暖、謙遜且富有人性的領導風格。但是，烏克蘭卻更擔心國際社會產生疲乏，進而施壓基輔，對普丁讓步。

俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）曾說，俄軍並沒有「追著最後期限跑」，意味著普丁對戰爭進程抱持自由開放的態度。CNN也引用名言「你有手錶，但我們有時間」（You have the watches, but we have the time.）形容烏俄戰爭的決勝要素。

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