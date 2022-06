普丁正在指望「國際社會變冷漠」　CNN分析：誰撐更久就贏了

▲CNN指出,普丁可能指望國際社會對烏俄戰爭變得漠不關心。(圖/路透)

記者吳美依/編譯

CNN以「在100天的戰爭之後,普丁指望世界的冷漠」為題報導,烏俄戰爭的決勝因素可能是「誰有更多時間」,究竟是一位可能掌權至死的俄羅斯獨裁者,或者正為國家存亡奮戰的烏克蘭人民?與此同時,國際媒體關注度正在消退,而這可能正是普丁樂見的,因為他不像澤倫斯基那樣,必須面對國內壓力。

普丁可能注意到,在美國及其他地區,高昂能源成本及不斷上漲的物價,更能引發輿論、左右選舉結果,因此正在指望國際社會關注度降低。同時,他已經終結所有政治反對聲浪,也有效控制媒體,根本不須面臨任何國內壓力。

相較之下,雖然澤倫斯基在全球國會視訊演說,提醒有意推動烏克蘭割讓土地、安撫普丁的世界領袖,這一切都必須交由烏克蘭人民決定,與傷兵及平民親民自拍時,流露出溫暖、謙遜且富有人性的領導風格。但是,烏克蘭卻更擔心國際社會產生疲乏,進而施壓基輔,對普丁讓步。

俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫(Nikolai Patrushev)曾說,俄軍並沒有「追著最後期限跑」,意味著普丁對戰爭進程抱持自由開放的態度。CNN也引用名言「你有手錶,但我們有時間」(You have the watches, but we have the time.)形容烏俄戰爭的決勝要素。

