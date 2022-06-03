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俄7寡頭詭異慘死「滅門式血案」連環爆　他遭注射蟾蜍毒液亡

▲俄羅斯盧克石油（Lukoil）負責人蘇博廷（Alexander Subbotin）疑似被注射蟾蜍毒液身亡。（圖／翻攝推特）

▲盧克石油負責人蘇博廷（Alexander Subbotin）疑似被注射蟾蜍毒液身亡。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯今年發生一系列「寡頭神秘死亡案」，7名與總統普丁關係密切的天然氣富豪接連喪命，且大多發生在烏俄戰爭期間，引發揣測。其中，連續3起案件的富豪家屬也不幸身亡，幾乎形同滅門，最新案件死者疑似注射蟾蜍毒液去世。以下整理出今年7起案件內容。

盧克石油（Lukoil）負責人蘇博廷（Alexander Subbotin）

5月8日，43歲的蘇博廷疑似為了治療宿醉，求助薩滿精神治療師弗羅雷斯（Magua Flores）及科多巴（Tina Cordoba），他接受蟾蜍毒液的皮下注射後，不幸死亡。另有當地媒體指出，蘇博廷是因為服用纈草，釀成心臟病發不治，這種植物可能導致心律不整。

俄羅斯天然氣開採商諾瓦泰克（Novatek）前董事會副主席普羅托森亞（Sergey Protosenya）

4月19日，55歲的普羅托森亞被發現吊死在西班牙豪宅庭院，妻女陳屍屋內、身上多處刀傷。西班牙調查單位研判，他使用斧頭及刀子殺害沉睡中的妻女，隨後在庭院輕生。但西班牙媒體El Punt Avui爆料，目前證據根本不足以得出這個結論，現場沒有遺書，凶器上沒有指紋，富豪身上也沒有發現血跡。

▼普羅托森亞（Sergey Protosenya）與妻女陳屍西班牙豪宅。（圖／翻攝推特）

▲▼俄羅斯天然氣開採商諾瓦泰克（Novatek）前董事會副主席、寡頭富豪普羅托森亞（Sergey Protosenya）與妻女陳屍西班牙豪宅。（圖／翻攝推特）

前普丁政府官員、俄羅斯天然氣工業銀行前副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avaev）

普羅托森亞案曝光的1天前，阿瓦耶夫與妻女陳屍在價值200萬英鎊（約新台幣7600萬元）的莫斯科豪宅內，他疑似使用手槍擊斃孕妻及女兒，隨後自戕。但死因眾說紛紜，有人認為是為財而死，也有人認為是一起情殺案。

叛逃至烏克蘭的俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）副總裁沃洛布耶夫（Igor Volobuev）認為，阿瓦耶夫的死亡是「刻意安排的，因為他可能知道太多了。」

▼阿瓦耶夫被發現陳屍家中。（圖／翻攝自推特）

▲▼俄羅斯天然氣工業銀行前副總裁阿瓦耶夫被發現陳屍家中。（圖／翻攝自推特）

醫療器材公司Medstom創辦人梅爾尼科夫（Vasily Melnikov）

3月23日，梅爾尼科夫與妻子及2個年幼兒子被發現陳屍下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）住處，調查人員表示，他持刀刺死妻兒後輕生。

據悉，Medstom因西方制裁面臨倒閉，但鄰居及親友都認為，43歲的梅爾尼科夫與妻子沒有出現感情問題。此前一天，梅爾尼科夫傳訊息給一名員工，要求與母親安葬在同個地方，還告知對方住處備用鑰匙放在地毯下，但「不要破門而入。」

▼梅爾尼科夫創辦的公司因為西方制裁瀕臨破產。（圖／翻攝自推特）

▲▼遇害俄羅斯寡頭。（圖／翻攝自推特）

能源及房地產大亨沃特福德（Mikhail Watford）

2月28日，沃特福德被發現吊死在英國住處車庫裡，留下愛沙尼亞裔的妻子及3個孩子。《衛報》當時引述警方報告指出，他死於「無法解釋的情況」，但沒有跡象表明死者淪為制裁目標。

66歲的沃特福德為俄羅斯籍，但出生於烏克蘭，他曾在家鄉從事煉油業而致富，搬到英國後又成立房地產公司，富豪位置穩若泰山。

▼烏克蘭裔的沃特福德（左）離奇陳屍豪宅。（圖／翻攝推特）

▲烏克蘭裔的沃特福德（左）離奇陳屍豪宅。（圖／翻攝推特）

俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）副總經理秋拉科夫（Alexander Tyulakov）

2月25日，秋拉科夫被發現吊死在聖彼得堡住處的車庫，生前疑似遭到虐打，不過由於現場留下一封遺書，因此警方推論死因為輕生。

▼秋拉科夫在烏俄戰爭爆發隔日被發現死亡。（圖／翻攝自推特）

▲▼遇害俄羅斯寡頭。（圖／翻攝自推特）

Gazprom高層主管舒利曼（Leonid Shulman）

1月30日，舒利曼被發現陳屍聖彼得堡附近列寧斯基村（Leninsky）的別墅裡，倒臥浴室地板血泊中，身上多處刀傷。據悉，現場留有一封遺書，不過當局拒絕披露內容，也對案件閉口不談。

▼舒利曼1月底喪生。（圖／翻攝自推特）

▲▼遇害俄羅斯寡頭。（圖／翻攝自推特）

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