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MSI 618購物節搶購攻略！熱銷款筆電限時狂降再抽五星住宿券

▲▼MSI,微星,電競,筆電,618購物節。（圖／MSI提供）

▲MSI推出618購物節優惠，多款熱銷筆電下殺優惠。（圖／MSI提供，下同）

消費中心／綜合報導

迎來618年中購物節，消費者摩拳擦掌準備把購物清單上的東西一一帶回家，各品牌不僅趁機給出下殺優惠更送出超狂好禮，就是要在年中購物節讓消費者買得盡興，微星MSI就在6/1～6/26活動期間推出「618購物節搶購攻略」，多款熱銷效能筆電限時狂降，旗艦款創作者筆電Creator Z16藤原浩聯名限定版也祭出限量回饋價，專屬配件禮盒享超過萬元的折扣讓潮流迷們迫不及待想收藏！618年終購物節活動期間購買任一款MSI筆記型電腦再抽價值超過2萬元的「日月潭涵碧樓湖景套房住宿券」，錯過這檔扼腕也來不及。

纖薄美型都會感商務筆電Modern 15　年中優惠降萬元

▲▼MSI,微星,電競,筆電,618購物節。（圖／MSI提供）

▲Modern 15商務筆電。

MSI不論是商務或電競筆電皆是領導品牌，擁有大批愛用者，熱銷款Modern 15商務筆電以輕量鋁合金材質打造，外型為沉穩的石墨灰色調，輕巧纖薄的高質感，加上簡約的都會風格，擄獲許多上班族的心。Modern 15螢幕為窄邊框設計、視覺更加寬廣，帶來更舒適的工作環境，此外，Modern 15長達9小時的續航力，完美兼顧工作與休閒、學習需求，一整天在外奔波也不擔心。

▲▼MSI,微星,電競,筆電,618購物節。（圖／MSI提供）

▲強大續航力讓妳隨時都能完成工作。

Modern 15更有完整的IO連接埠，包括HDMI、micro SD讀卡槽、USB-A、USB-C，外接螢幕或連接周邊配備都能輕鬆搞定，滿足需要居家上班或隨時遠端連線的工作需求。此外，Modern 15也支援播放Hi-Res高解析音樂，聽音樂、追劇、看電影都能有沉浸式的享受，Modern 15指定款原價NT$31,900，618年中限時特價降萬元，NT20,618就能帶回家！

高效能商務筆電Prestige 15　卓越性能成完美辦公夥伴

▲▼MSI,微星,電競,筆電,618購物節。（圖／MSI提供）

▲效能商務筆電Prestige 15。

針對更進階的商務需求，效能商務筆電Prestige 15絕對是完美的隨身辦公夥伴，Prestige 15外觀為別出心裁的鑽石切割設計，並以高質感噴砂材質處理，螢幕能180度展開，4K高畫質窄邊框面板提供更寬闊的視野，不僅可以彈性展示螢幕畫面，與客戶、同事討論也更加輕鬆有效率。

▲▼MSI,微星,電競,筆電,618購物節。（圖／MSI提供）

▲卓越性能滿足進階商務需求。

Prestige 15搭載Intel® Core i7處理器及GeForce RTX 3050筆記型電腦GPU，擁有卓越的性能，提供專業商務人士必備的高度生產力，且內建指紋辨識功能，只要食指一按便能輕鬆登入，完整保護你的資料安全。搭載多工Thunderbolt 4連接埠、支援PD快速充電功能，15分鐘充電就能使用2小時，是完美的辦公夥伴。Prestige 15指定款原價NT$53,900，現在搭贈Microsoft 365個人版一年份（市價NT$2,190），再享年中超值優惠價NT$39,999，想換台工作電腦就趁這時候！

Katana GF66龍魂之刃　享受飆速遊戲效能同級CP值爆表

▲▼MSI,微星,電競,筆電,618購物節。（圖／MSI提供）

▲▼為電競玩家量身打造的「龍魂之刃」Katana GF66指定款限時優惠價NT$35,900。

▲▼MSI,微星,電競,筆電,618購物節。（圖／MSI提供）

MSI電競筆電一直是玩家們心目中的夢幻逸品，為熱血玩家量身打造的「龍魂之刃」Katana GF66採用鍛造刀鋒般的製程工藝，硬派外型圈粉無數，搭載GeForce RTX™ 3060筆記型電腦GPU，為玩家帶來順暢快速的遊戲效能；獨家的紅色背光鍵盤，不僅使用起來超熱朽，也提供絕佳按鍵反應與觸覺反饋。Katana GF66以優異的效能與豐富的視聽觸覺體驗，讓玩家們在戰場上大展身手、出奇制勝！原價NT$45,900，Katana GF66指定款限時優惠價NT$35,900，於年中購物節活動期間選購並完成活動登錄，再加碼送專業電競耳機（市價NT$1,690）。

收藏閃電狂潮！藤原浩聯名Creator Z16夢幻組合等你帶回家

▲▼MSI,微星,電競,筆電,618購物節。（圖／MSI提供）

▲▼Creator Z16藤原浩聯名限定版搭配專屬配件禮盒，原價NT$73,900，年中回饋價只要NT$59,999。

▲▼MSI,微星,電競,筆電,618購物節。（圖／MSI提供）

MSI全球首款Fragment Design聯名合作的筆電產品Creator Z16藤原浩聯名限定版，從推出以來就是潮流迷們的收藏目標，MSI與Fragment Design最具指標性的閃電logo在筆電外蓋與鍵盤掌托處皆可見，外觀為星空霧黑質感，搭配俐落線條與CNC一體成型製程打造的纖薄機身，完美展現迷人的科技、美學與潮流品味。Creator Z16藤原浩聯名限定版搭配專屬配件禮盒，聯名特製款滑鼠、滑鼠墊及筆電保護袋皆印上雙閃電logo，超夢幻的限量組合原價NT$73,900，年中回饋價下殺超過萬元，現在只要NT$59,999就能帶回家，數量有限，想收要快。

6/1～6/26，618年中購物節活動期間，於MSI官方授權實體經銷門市或購物網購買任一款MSI筆記型電腦，並前往MSI會員中心完成產品註冊及活動登錄，就有機會抽中「日月潭涵碧樓湖景套房住宿券」（市價NT$22,044），來場超chill的放鬆小度假。選購電競、創作者系列筆電指定款，再加碼贈專業電競耳機（市價NT$1,690）。

MSI年中購物節活動網址：https://tw.msi.com/Promotion/618promotion/nb

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