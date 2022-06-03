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社會 社會焦點 保障人權

「譯文資料有誤不能還原現場」　恩恩爸將赴消防局聽錄音檔

記者戴上容／新北報導

新北市2歲男童恩恩因染疫送醫不治，但爸爸認為救護車延誤81分鐘就醫導致憾事發生，他希望拿到音檔卻僅得到通聯逐字譯文，新北市府提出譯文表示，因受限法律，無法提供錄音檔，但可派專人隨時送錄音檔供恩爸聽取比對；恩恩爸3日表示：「昨天已看過譯文，但資訊有落差，不能還原現場」。

▲▼中和恩恩爸求81分鐘音檔，哽咽「只想要真相」。（圖／記者戴上容攝）

▲中和恩恩爸求81分鐘音檔，哽咽「只想要真相」。（圖／記者戴上容攝）

「陌生環境和不熟悉人事物中，我不想在你們面前有情緒性崩潰，那對討論沒有正向幫助，我只想追求真相」恩恩爸說，昨天高副局長跟專員都在現場，他明確說顧慮跟理由，不知道為什麼離開新北市政府、接受聯訪後，才從媒體看到新北市府的最新回應，說他拒絕聆聽通話錄音。「我不是拒絕聆聽，我是對你們提供的資料很失望」。

媒體提問，新北市府2位局長說都可以提供錄音檔案給恩恩爸爸聽，但恩恩爸爸說，他並不知道這件事情，是你們問了我才知道，他從昨天到現在都沒有接到2局長或市府的電話。

▲▼中和恩恩爸求81分鐘音檔，哽咽「只想要真相」。（圖／記者戴上容攝）

▲中和恩恩爸今受訪流下男兒淚：「只想要真相」。（圖／記者戴上容攝）

恩恩爸說，他對於新北市府提供的資料很失望，他看了新北市府譯文的內容他看不下去，請老婆幫忙看了一下，「覺得沒辦法充分還原現場」，雖然有情緒性字眼在上面，說老實話，他還是需要還原錄音，他不確定哪個環節出了問題，這幾天他消化後，連假過後，他會找一天消防局去聆聽，他也只能這麼做。

恩恩爸爸也說，昨天晚上回到家，他給老婆看了譯文，太太情緒不太好，他目前沒辦法再和太太討論這件事情。是否會公布錄音檔呢？恩恩爸爸說，因為錄音檔裡面有很多哭喊、求救，慌亂無助，他只是想要真相，如果能幫忙釐清真相，但是他不會想要公布這些東西，以現階段來說，他雖然可以承受，但這些是悲傷的，目前不會想公布，他還是想要拿到消防局的錄音檔。

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