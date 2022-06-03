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獨／爆乳妹爆衰一週！偽陽還扭傷擺咖　幸運逆轉⋯抽中百萬汽車

▲高雄直播精品平台推出母親節抽獎，最大獎是Mini Cooper 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄直播精品平台推出母親節抽獎，最大獎是Mini Cooper 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

這算是否極泰來？高雄一名直播主舉辦母親節抽獎，大獎是一台Mini Cooper，結果是一名來自新北林口的張小姐獲得，她非常興奮的南下取獎，她說自己得獎的前一週還疑似確診，然後前一天還扭傷腳踝，真的是衰到家，但是現在卻抽中汽車，幸運之神眷顧，連家人都不敢相信。

高雄市知名直播主楊崇立在自己的直播平台《200％歐美精品服飾》舉辦母親節抽獎，大獎是一台價值80萬的Mini Cooper，抽獎過程在5月20日，透過直播抽出，就怕有人說假，所以整個抽獎過程都是由律師見證，而且抽獎影片還掛在臉書上頭，讓大家看個清楚，而幸運兒是一名從事麵包業的小姐。

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▲高雄直播精品平台推出母親節抽獎，最大獎是Mini Cooper 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲Mini Cooper的得主是家住林口的張小姐             。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄直播精品平台推出母親節抽獎，最大獎是Mini Cooper 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張小姐非常開心南下領獎 。（圖／記者吳奕靖攝）

2日下午兩點，得獎的人是家住新北林口張小姐，在朋友的陪伴下，一早就開車南下到高雄取車，等待領獎的過程當中，張小姐還是一臉難掩興奮，直說太意外了，因為她自己在抽獎的前一週疑似確診，雖然快篩有兩條線，不過透過PCR檢測呈現陰性，原本以為躲過疫情就沒事！但5月19日當天，又嚴重扭傷，讓她直呼太衰了，而就在抽中汽車之後，跟家人分享，根本沒有人相信，前幾天的衰人現在竟然抽中汽車。

張小姐笑著打趣的說：「就是先發生不好的事情，然後再發生一個好的事情，感覺就像是在過運」，記者也問接下來這台車子將要怎麼處理，她表示自己不會開車，原本媽媽一直很想要Mini Cooper，不過後來跟媽媽討論之後，因為自己不會開車，所以乾脆就把車子賣掉換現金，會比較實際。

▲高雄直播精品平台推出母親節抽獎，最大獎是Mini Cooper 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲張小姐表示抽獎前自己還衰事連連 。（圖／記者吳奕靖攝）

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