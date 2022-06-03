快訊／蘇貞昌視察接種站被嗆　里長大喊「很多孩子走了」遭架走

▲▼蘇貞昌視察兒童接種站時，遭到里長鄭伯其嗆聲抗議「很多孩子走了」，結果被隨扈架走。（圖／鄭伯其提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中上午到台中科博館視察大型兒童疫苗接種站，大里區立仁里長、市議員參選人鄭伯其高舉「很多孩子走了」、「冷血酷吏草菅人命」白布條想要陳情，結果遭到隨扈架走，鄭說，這就是蔡政府「謙卑」對待人民的方式，新加坡去年12月就開始施打兒童BNT，台灣第一批兒童BNT5月中才有，他不懂為中央直喊台灣防疫世界第一，還敢講「超前部署」？

鄭伯其表示，「很多孩子走了」是所有父母的擔憂，他身為兩個孩子的家長，新加坡去年12月就開始施打兒童BNT，今年4月已超過7成完成2劑施打，台灣呢？第一批兒童BNT5月中才來，台灣晚了新加坡半年，蘇院長身為行政首長，還好意思說台灣防疫是世界第一？

他帶著疑惑想跟蘇院長陳情與溝通，沒想到蔡政府的謙卑，就是封鎖人民的聲音，「有政府會做事」就是用層層警力阻擋人民的請願。

鄭伯其強調，雖然今天用優勢警力阻擋一個鄭伯其，但全台灣將會有千千萬萬個類鄭伯其會效法挺身而出，將人民的憤怒怒喊出來，因為人民的憤怒到達了臨界點。

鄭伯其質疑，蔡英文總統曾說過「不要害怕跟政府溝通，如果政府聽不到，就大聲一點，如果政府再聽不見，可以直接拍桌」，原來蔡政府不但不讓人民拍桌子，連大聲一點說話都沒有機會，因為蔡政府、蘇內閣已經拒絕跟人民溝通，一見有民眾陳情，「壓制、帶走、噤聲」就是蘇貞昌對待人民的方式。