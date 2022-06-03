台中3天逾5千幼童施打疫苗　中榮貼心準備玩具安撫緊張情緒

記者白珈陽、鄧木卿／台中報導

行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中等人上午視察關心台中兒童接種情形，蘇說，家長們擔心小孩染疫風險高，急著要打疫苗，所以立刻在6都設立7個大型施打站，台中實施3天就逾5千名兒童施打，希望家長不用恐慌，台中榮總院長陳適安為了緩和安撫兒童情緒，現場還設有玩具和口腔衛教，教導小朋友如何正確刷牙，讓家長們稱讚有加。

▲▼蘇貞昌視察台中兒童接種站，3天逾5千人施打，中榮在現場貼心教導刷牙，安撫兒童緊張情緒。（圖／記者白珈陽攝，下同）

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蘇貞昌上午到台中自然科學博物館視察兒童施打站情形，向在場醫護人員和家長表達辛勞和關懷之意，被問到台北市長柯文哲認為應該要把接種站收起來，中央好大喜功累死三軍一事，蘇說？學校暫時沒有實體上課，很多家長急著要打疫苗，中央為了減輕第一線診所負擔，也聽從台中立委的建議，希望能設大型兒童疫苗施打站。

中央立刻在6都設了7個大型施打站，讓民眾能夠帶小朋友來施打，受到很熱烈地歡迎，以台中榮總設的施打站為例，6月1日至今就有近5千人，今天就有1千多人預約施打，不但給家長方便，孩童受到保護，而且也減輕了地方負擔，他覺得防疫當前，大家應一起合作對抗病毒，一起守護孩童健康。

至於企業界呼籲「商務入境」規定放寬一事，蘇貞昌說，所有國門的開放跟快慢都是看整個疫情的狀況，醫療能量是否足夠要由中央指揮中心全盤斟酌，整個政府也會從各方面來考量，然後再由指揮中心宣布。

蘇貞昌說，最最重要的還是在第一線施打人員最辛苦，譬如台中榮總院長陳適安帶領第一線醫護人員，就連端午假期連假，大家沒有休息，都為兒童服務，全國同胞一起努力，走得這麼辛苦，不一定做到100分，但是只要再忍耐、再多努力，大家一起打贏最關鍵的最後戰役，很快能夠取得勝利。

台中榮民總醫院自6月1日起配合中央防疫政策，在台中自然科學博物館開啟兒童BNT疫苗大型施打站，強化兒童防疫保護力，降低父母的憂心，中榮去年曾有一天施打近萬劑成人疫苗的經驗，因此這次兒童施打站，醫護團隊僅花費2天即完成所有規劃設置，以最快速度守護台中市孩童健康。

陳適安說，現場有12條動線，問診同時注射，130名醫護人員放棄連假來施打，非常辛苦，大多數家長都利用這3天連假來施打，大約有2100名兒童預約。

中榮口腔醫學部劉正芬主任教授更首創在疫苗施打觀察區，為家長及幼童進行口腔衛教宣導，以活潑有趣的講解及活動來教導兒童正確刷牙，重視口腔健康，同時也安撫兒童施打疫苗後不安的情緒。

針對近日報載幼童接種疫苗後出現副作用，中榮副院長、兒童心臟權威傅雲慶表示，根據國外大規模施打經驗，兒童施打疫苗副作用輕微且暫時，而嚴重的心肌炎、過敏性休克、腦炎等機率不到萬分之一，發生嚴重副作用的機會比青少年更低，「家長不用太恐慌！」