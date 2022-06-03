企業暖心捐贈辣椒水　安南警全力拚治安

▲晶光藝術玻璃有限公司董事長張惠豐，捐贈水柱型防護噴霧器30組給台南市警三分局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

晶光藝術玻璃有限公司董事長張惠豐，主動捐贈水柱型防護噴霧器30組給台南市警三分局，有效幫助員警面對各種街頭突發狀況。

「維持公共秩序，保護社會安全」是警察最重要的工作，鑑於近年來員警執勤時常遭受到無法預測的危險，不論是犯嫌襲警、精神病患持刀攻擊、民眾意圖聚眾滋事等，造成傷害難以預料，而槍械使用時機又受限種種因素，防護型噴霧器（俗稱辣椒水）便於攜帶，可於近距離、最短時間反擊自衛，讓對方感到刺鼻與嗆眼，可立即降低其抵抗與攻擊能力，較使用警棍或警槍，對人民身體侵害較小，用水清洗即可恢復。

晶光藝術玻璃有限公司董事長張惠豐先生，認同市警三分局對維護社會安定的各項作法與理念，爲支持員警執勤安全，於2日主動捐贈水柱型防護噴霧器30組，有效幫助員警面對各種街頭突發狀況。

三分局長歐祖明除回贈感謝狀，特利用週報集會時表示，感謝張董事長的熱心與力挺，安南警持續打擊暴力、維護治安的決心，對於不法份子，將以鐵腕掃蕩，究責到底，淨化治安，維護優質安全的生活環境，以回饋市民及企業的支持與期待。