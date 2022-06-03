入境檢疫擬縮短3+4！交長曝方案　擬恢復家人可機場接送

▲入境檢疫措施可望鬆綁3+4，交部規劃恢復家人赴機場接送方案。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

中央指揮中心著手規劃入境檢疫天數擬由7+7朝向縮短3+4天，從商務客先放寬，觀光客等高原期過了可望納鬆綁，總量管制上限則由單周1.7萬人提升到2.5萬人。交通部長王國材今(6/3)視察高公局及國道疏運受訪表示，未來朝邊境鬆綁後，入境旅客擬開放家人接送等多元接送方式。

媒體詢問入境檢疫天數是否6月月中下旬可改3+4，王國材表示，邊境鬆綁目前有幾個方案在討論，也包括改3+4，將由指揮中心按照疫情發展狀況來考量，國內疫情較為下降，但現在還是在高原期，若現在就鬆綁，怕國內醫療量能不夠，未來規劃要由指揮中心確定和宣布。

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王國材指出，交通部這邊就是先做好準備，未來邊境居隔時間縮短後，由國外和國人入境人數增加，除了有防疫計程車接送外，要不要開放過去的家人接送方式等幾個方案也在討論，未來如果慢慢往邊境開放這方向來走，要有多元接送方式，交通部這邊會把動線規劃好，以及候車位子安排好。

▲交通部長王國材今上午前往高公局視察端午首日交通受訪。（圖／交通部提供）

針對觀光振興包括自由行住宿最多可折扣1300元等方式將從9月提早至7月15日上路，王國材說，因觀光業有反應，過去設定為9月上路是考量暑假人潮比較多，因此當時規劃從9月淡季推動，但後來跟業者討論後，業者希望能提早，考慮現在疫情高原期，初步預測7月15日後後疫情將可獲控制，因此確定從7月15日後實施。

王國材說，7月15日後鼓勵各觀光旅遊準備跟開放國境接軌，要求業者都準備好，最好遊程和服務先練兵，等到開放國際觀光客時可接軌，提供最好台灣旅遊服務品質。