何美鄉曝染Omicron罹患「長新冠」比例：很多人自己嚇自己

▲國內疫情持續，許多民眾開始關注「長新冠」後遺症。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國內疫情未歇，伴隨染疫人數上升，不少人開始關注「長新冠後遺症」。中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉3日在臉書發文表示，根據英國國家統計室數據，感染Omicron的長新冠比例比其他變異株低。

何美鄉在文中表示，最近很多人迫切詢問「感染Omicron後的長新冠比例是多少？」甚至直接引用先前新冠變異株的數據，忽略了Omicron與其他變異株之差異，結果就是「很多人自己嚇到自己了」。

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何美鄉說，依據既有的臨床、病理學文獻，可以合理推論Omicron的長新冠應該會遠比其他變異種低。根據英國國家統計室長期追蹤調查，最新的6月1日與5月6日的兩份報告，顯示Omicron 感染者罹患長新冠的比例是7.1％；施打3劑疫苗後，感染Omicron變異株分型BA.1及BA.2各有約8%及9%的長新冠患者。

另外，根據一篇未經同儕評審的日本研究也顯示，Omicron的長新冠比例是5.6％，遠遠低於delta 的55.6％。

何美鄉認為，今天度過端午佳節，有了這三篇文獻，大家應該可以比較安心，過些天會再解釋這些數據背後的意義。不過，她還是要提醒，就致病性而言，Omicron跟其它變異株有很大的差異，像是死亡大約是Delta變異株的20%至25%，而其餘變異株在症狀上也是有差異的，有機會再和大家分享。

▼中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉。（圖／記者洪巧藍攝）

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