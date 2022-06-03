美國情報顯示：普丁4月接受「癌末治療」　3月遭遇暗殺

▲美國情報顯示，普丁（Vladimir Putin）4月曾接受癌末治療，3月遭遇暗殺。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國情報界5月底針對俄羅斯總統普丁的健康狀況，完成第4次全面評估後，成為拜登政府內部熱烈討論的議題，因為情資顯示，普丁在4月曾接受癌症末期治療，3月還遭遇暗殺未遂。

根據美國媒體新聞周刊（Newsweek）報導，3個看過報告的不同機構情報界領袖指出，普丁對於掌權問題變得越來越多疑，這將使烏克蘭的未來更加坎坷且不可預測，但這也使得核戰不太可能發生。

一位高級情報官員指出，普丁的控制力還是很強，但不再是絕對的，在他執政期間，克里姆林宮內的爭吵從未如此激烈，每個人都感覺到末日即將來臨。

報導指出，這3名情報官員分別代表國家情報總監辦公室（ODNI）與國防情報局（DIA），還有1名退役空軍高階軍官。

他們都警告說，俄羅斯領導人的孤立，使美國情報部門更難以準確評估普丁的地位和健康。

DIA官員表示：「我們認為最好的情報來源，就是與外界聯繫，但大體上（這個管道）都已因烏克蘭戰爭而枯竭。」

他說，普丁很少與外國領導人會面，因此切斷了面對面接觸所能獲取的資訊，「普丁的孤立加劇了（外界）對他健康狀況的揣測。」

退役軍官則提出警告，「我們必須避免一廂情願的揣測，我們可能已經從賓拉登和海珊身上學到這些慘痛的教訓，但我們也可能什麼都沒學到。」

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