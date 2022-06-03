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英國情報：俄軍2周內會「掌控盧甘斯克」　但沒達成任何戰略目標

▲▼英國國防部分析，俄軍100天以來，沒有取得任何戰略成功。（圖／翻攝自Twitter／Ministry of Defence）

▲英國國防部分析，俄軍100天以來，沒有取得任何戰略成功。（圖／翻攝自Twitter／Ministry of Defence） 

記者林彥臣／綜合報導

英國國防部情報顯示，俄軍在烏東的頓巴斯地區，取得了戰術上的成功，在2周內可能會完整掌控盧甘斯克，但是與俄羅斯的原計畫相比，入侵烏克蘭100天以來，並沒有取得任何戰略目標的成功。

英國國防部指出，俄羅斯最初以佔領基輔為目標，但烏克蘭的頑強抵抗，和最初24小時沒能佔領戈斯托梅利（Hostomel）機場，導致俄軍的攻勢行動被擊退。

由於從錯誤的想定和糟糕的戰術執行，俄軍調整了作戰方針以頓巴斯為重點。

英國國防部認為，俄軍現在在頓巴斯取得了戰術上的成功，目前控制了盧甘斯克90%以上的土地，可能在接下來2周完全控制，但俄羅斯以巨大的資源成本以及集中兵力及火力，在整體戰爭中的一小部份，來取得最近這些戰術成功，俄軍無法在其他戰線取得主動，全都處於防守狀態。

英國國防部指出，與俄羅斯的原計劃相比，沒有達成任何戰略目標，俄羅斯想要取得任何形式的成功，都需要持續投入巨量人力和軍備，且要花費很長的時間。

 

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