英國情報：俄軍2周內會「掌控盧甘斯克」　但沒達成任何戰略目標

▲英國國防部分析,俄軍100天以來,沒有取得任何戰略成功。(圖/翻攝自Twitter/Ministry of Defence)

記者林彥臣/綜合報導

英國國防部情報顯示,俄軍在烏東的頓巴斯地區,取得了戰術上的成功,在2周內可能會完整掌控盧甘斯克,但是與俄羅斯的原計畫相比,入侵烏克蘭100天以來,並沒有取得任何戰略目標的成功。

英國國防部指出,俄羅斯最初以佔領基輔為目標,但烏克蘭的頑強抵抗,和最初24小時沒能佔領戈斯托梅利(Hostomel)機場,導致俄軍的攻勢行動被擊退。

由於從錯誤的想定和糟糕的戰術執行,俄軍調整了作戰方針以頓巴斯為重點。

